媽別鬧了！4道剩菜混煮成1碗麵 女含淚：我該為孝道吃噴嗎？

煮菜這件事，看似簡單，若想兼顧色香味，也有一定規則。一位女網友說，媽媽生日她訂了餐廳四道菜，當天沒有吃完冰起來。隔天母親卻把這四道菜混煮，還加了白麵條，說是「王家特製大滷麵」，媽媽的創意料理看似廚餘，讓她傻眼。

女網友在爆怨公社發文，指出前一天剩下菜色包括：XO醬蝦仁蛋、沙茶牛肉、栗子雞柳、豆豉豬肉等四道菜。第二天，媽媽並沒有一道菜、一道菜各自加熱，而是把四道菜倒在一鍋烹煮，還加了麵條，說是大滷麵，「你能接受嗎？」

原po解釋，這四道菜都是重口味菜色，風味各自獨立，「我的定義裡，剩菜跟廚餘是不一樣。剩菜可以再吃，混在一起就變廚餘，我就不要了。」她眼見媽媽吃得津津有味，還自豪自己料理手藝，原po無奈，「我需要為了孝道吃下廚餘嗎？」

po文釣出不少過來人，「我媽能把第一天煮的咖哩，邊吃邊加料到第五天變成梅干扣肉」、「你媽跟我媽同一國的吧！我媽通常是把一周的剩菜剩飯，在周五煮成湯麵」、「好像我爸喔！煮泡麵就順便把剩菜剩飯丟進去，吃泡麵都會有驚喜，記得出現過炒飯、水餃、炸雞」、「沒事的！我今天才吃到燙青菜+豬耳朵+醃黃瓜混成一份拿去蒸的菜色，很特別的味道」。

也有網友寄予同情，「XO醬、沙茶、豆豉，三種本身味道就差很遠，如果原本調味都下很重，又混一起煮那很恐怖！可能想蹦出新滋味吧」、「恭喜你！黑暗料理不是一般人能吃的」、「廚餘加熱又加麵條，是一個有創意又注意營養均衡的畜牧先驅」、「另類佛跳牆了」。

也有人指出這是長輩常見行為，「老一輩的很多都會這樣，不然怎會有菜尾湯這道菜」、「在以前這種行為是 珍惜食物，減省資源（省瓦斯，清洗水費）」、「個人覺得合起來其實還好，沒過期或變質的話沒啥問題」、「這是媽媽的智慧啊」。

也有人提解決之道，「我媽也喜歡把剩菜摻一摻煮麵，我就跟我媽說以後我來煮，我最愛煮了（其實並沒有）」、「就當辦桌菜尾湯吃，一般吃不慣家裡煮的就花自己錢外食呀」、「我家阿嬤也是，所以我直接出門吃，不然就是等明天再出去吃早餐」。