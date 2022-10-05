快訊

18歲以上可接種次世代疫苗了！施打族群擴大 下周二開打

最小重症個案！4天前媽媽檢驗陽性 男嬰出生1天即確診

沒高端！日本開放自由行 認可疫苗新增科興、國藥等5款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽別鬧了！4道剩菜混煮成1碗麵 女含淚：我該為孝道吃噴嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為家庭剩菜示意圖，非新聞當事菜色。記者趙容萱攝影／報系資料照
圖為家庭剩菜示意圖，非新聞當事菜色。記者趙容萱攝影／報系資料照

煮菜這件事，看似簡單，若想兼顧色香味，也有一定規則。一位女網友說，媽媽生日她訂了餐廳四道菜，當天沒有吃完冰起來。隔天母親卻把這四道菜混煮，還加了白麵條，說是「王家特製大滷麵」，媽媽的創意料理看似廚餘，讓她傻眼。

女網友在爆怨公社發文，指出前一天剩下菜色包括：XO醬蝦仁蛋、沙茶牛肉、栗子雞柳、豆豉豬肉等四道菜。第二天，媽媽並沒有一道菜、一道菜各自加熱，而是把四道菜倒在一鍋烹煮，還加了麵條，說是大滷麵，「你能接受嗎？」

原po解釋，這四道菜都是重口味菜色，風味各自獨立，「我的定義裡，剩菜跟廚餘是不一樣。剩菜可以再吃，混在一起就變廚餘，我就不要了。」她眼見媽媽吃得津津有味，還自豪自己料理手藝，原po無奈，「我需要為了孝道吃下廚餘嗎？」

po文釣出不少過來人，「我媽能把第一天煮的咖哩，邊吃邊加料到第五天變成梅干扣肉」、「你媽跟我媽同一國的吧！我媽通常是把一周的剩菜剩飯，在周五煮成湯麵」、「好像我爸喔！煮泡麵就順便把剩菜剩飯丟進去，吃泡麵都會有驚喜，記得出現過炒飯、水餃、炸雞」、「沒事的！我今天才吃到燙青菜+豬耳朵+醃黃瓜混成一份拿去蒸的菜色，很特別的味道」

也有網友寄予同情，「XO醬、沙茶、豆豉，三種本身味道就差很遠，如果原本調味都下很重，又混一起煮那很恐怖！可能想蹦出新滋味吧」、「恭喜你！黑暗料理不是一般人能吃的」、「廚餘加熱又加麵條，是一個有創意又注意營養均衡的畜牧先驅」、「另類佛跳牆了」。

也有人指出這是長輩常見行為，「老一輩的很多都會這樣，不然怎會有菜尾湯這道菜」、「在以前這種行為是 珍惜食物，減省資源（省瓦斯，清洗水費）」、「個人覺得合起來其實還好，沒過期或變質的話沒啥問題」、「這是媽媽的智慧啊」。

也有人提解決之道，「我媽也喜歡把剩菜摻一摻煮麵，我就跟我媽說以後我來煮，我最愛煮了（其實並沒有）」、「就當辦桌菜尾湯吃，一般吃不慣家裡煮的就花自己錢外食呀」、「我家阿嬤也是，所以我直接出門吃，不然就是等明天再出去吃早餐」。

餐廳 泡麵 水餃

延伸閱讀

一家人玩花蓮住飯店 刷房卡驚見「裡面有人」還發生兩次！

菜單寫「尼信生魚片」他一頭霧水 網齊回：就黃色那個！

日本限定！2道台灣沒有的台灣料理 起源竟與韓國人有關？

她曝合租室友把垃圾放冰箱 網坦言很正常：不然會長蟲

相關新聞

碳費每公噸300元以上？環保署長張子敬：有可能 但還要討論

台灣2020年溫室氣體減量目標2%破功，多名立委今天要求環保署檢討，盡快提出2030年中期目標，環保署長張子敬表示，已請...

國慶連假將至 公路總局公開省道易塞地雷區

本周六至下周一為國慶連續假期，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，並提...

染疫竟呼吸窘迫命危 她靠葉克膜搶救獲重生

雲林46歲張姓粉領族有高血壓以及慢性腎病變，10年前接受腎移植後回歸正常生活，沒想到今年5月確診，因嚴重呼吸衰竭命危，判...

高向鵬跌倒昏迷1年後離世 跌倒沒外傷也不能輕忽！3症狀要立刻送醫

編按：資深台語歌手高向鵬於去年10月過馬路時，不慎跌倒送醫陷入昏迷至今，週三(10/5)驚傳過世，巴瀝史演藝經紀公司執行長林祖兒在臉書發文，證實高向鵬已過世，更難過表示，「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了…」。

牙醫師頸部骨刺增生嚴重增加癱瘓風險 醫緊急顯微手術拆解危機

台中市大里一名60多歲牙醫師最近就醫發現頸椎退化且長了較一般人還多的骨刺，醫師從核磁共振發現他的神經因為受壓迫，影像上已...

媽別鬧了！4道剩菜混煮成1碗麵 女含淚：我該為孝道吃噴嗎？

一位女網友說，媽媽生日她訂了餐廳四道菜，當天沒有吃完，剩菜先冰起來。隔天母親卻把這四道菜混煮，還加了白麵條，說是「王家特製大滷麵」，媽媽的創意料理，讓她傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。