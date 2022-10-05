台北花蓮搭客運來回省100元 首都客運推雙十疏運優惠

雙十連假即將到來，首都及台北客運於本周五零時至下周一晚間12時止，推出東部國道客運路線票價優惠，各路線約為原價83折至84折，其中板橋往花蓮單程便宜57元、南港往花蓮單程便宜50元，等於來回就省下100元。

首都客運表示，為提高北宜國道客運疏運效率，本周六至下周一止，增開1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」、1572「台北－礁溪」等直達車班次，保證旅客在15至20分鐘之內都可以順利上車。

1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車路線，維持疫情期間班次，羅東轉運站上午5時20分、晚上11時發車；市府轉運站上午6時10分、午夜0時30分發車。

另為鼓勵民眾多利用大眾運輸轉乘，周五零時起至下周一晚間12時止，使用電子票證搭乘宜蘭、花蓮市區公車或公路客運，轉乘北宜、北花國道客運，可享全票22元、半票11元轉乘優惠。以搭乘宜蘭市區公車281路線轉乘1570國道客運路線為例，全票只要88元，約為原價67折。

首都客運說，其中1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價110元（原價131元）；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價100元（原價118元）、「市府轉運站－礁溪」全票優惠價80元（原價96元）；1580路線「板橋客運站－花蓮火車站」全票優惠價295元（原價352元）；1071路線「南港轉運站西站－花蓮火車站」全票優惠價270元（原價320元），約為原價83折至84折。

首都客運也說，台北客運1071「南港－花蓮」及首都客運1580「板橋－花蓮」路線，截至10月4日止，平均預售狀況約有三成，熱門時段集中在連假第一天上午南下方向及連假第三天下午3時以後北上方向，台北及首都客運視預售及現場狀況機動調派班次疏運，搭配國五及蘇花改大客車優先措施，較自行開車可節省40－60分鐘。