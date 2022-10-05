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營建廢棄物濫倒 環保署：將輔導「棧場」合法掌握流向

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
張子敬今天出席立法院衛環委員會報告業務內容及詢答。他表示，廢清法會盡量在本會期送到立法院，已納入資源循環概念，但若要同時修兩部法律會混亂，若未來組改通過，會將廢清法、資再法重新拆分及適度調整，環境衛生由組改後的環境管理署主政，資源循環由資源循環署負責。記者吳姿賢／攝影
張子敬今天出席立法院衛環委員會報告業務內容及詢答。他表示，廢清法會盡量在本會期送到立法院，已納入資源循環概念，但若要同時修兩部法律會混亂，若未來組改通過，會將廢清法、資再法重新拆分及適度調整，環境衛生由組改後的環境管理署主政，資源循環由資源循環署負責。記者吳姿賢／攝影

全台垃圾掩埋場總容量剩9.74％，24座焚化廠齡也偏高，不少營建廢棄物遭濫倒危害環境，環保署長張子敬今天表示，過去「棧場」多不合法，因此沒有適合管道處理廢棄物，已敦促地方政府輔導「棧場」合法化，未來廢棄物可送到水泥窯、土資場，避免濫倒。

張子敬今天出席立法院衛環委員會報告業務內容及詢答。立委賴惠員說，全台掩埋場容量剩餘不多，應積極因應解決；立委黃秀芳表示，彰化沿海跟魚塭許多地方都被亂倒營建廢棄物，而且難以追蹤，若不加強改善，將對土地、水源產生負面影響。

張子敬表示，各焚化廠正在整改作，希望提高效能，現在廢棄物也盡量不入掩埋場，而是朝能源回收方向改善，包括推動SRF（固體再生燃料）。

針對營建廢棄物濫倒，張子敬說，一般裝修要申請許可跟執照，受到營建單位管制，但有時民眾簡單拆修就請「棧場」載走，這類「棧場」多數是違法經營，過去都要用抓的，目前正在督促地方讓這些「棧場」合法化，未來就能加強管制、掌握廢棄物流向。

張子敬說，「棧場」不合法原因主要是地目問題，要透過地方政府處理，新北、台北已經透過自治條例跟暫行要點讓「棧場」合法，各地政府也可透過類似方法處置，若「棧場」合法，就能幫忙尋找廢棄物的適合去處，例如可燃廢棄物送到水泥窯、土資場甚至作為SRF，避免濫倒。

此外，為推動廢棄物循環利用及源頭減量，環保署正在大修「廢棄物清理法」。立委洪申翰表示，國發會淨零12大戰略提出「資源循環零廢棄」，循環再利用、源頭減量才是可以走向淨零轉型的真正解法，環保署正在修廢清法，但很多資源循環概念其實在「資源回收再利用法」，應考慮同步修法。

張子敬表示，廢清法會盡量在本會期送到立法院，已納入資源循環概念，但若要同時修兩部法律會混亂，若未來組改通過，會將廢清法、資再法重新拆分及適度調整，環境衛生由組改後的環境管理署主政，資源循環由資源循環署負責。

洪申翰質疑此作法「奇怪」，兩部法律應同時修法，建置分工互補架構，才能支撐起「資源循環零廢棄」的目標。張子敬說，相關法令已在執行，修法要考慮既有制度，無法直接歸零，必須逐步修改，修法也不能不考慮後續人力及資源，但會檢討是否可同時修法。

廢棄物 張子敬

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