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存頭期款找「合購揪團」省錢錯了嗎？被男友酸：窮人思維　網分兩派議論

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：pexels

文／陳盈蓉

存錢買房是不少人的目標，要存夠自備款並不容易，在沒有富爸媽的狀況下，究竟該怎麼做才能存到？網路上有許多經驗分享與秘訣傳授，對此，在PTT WomenTalk版上就有一名網友為了存到頭期款，盡可能的省錢比價，結果卻被男友嫌棄，表示與其花費這麼多時間，還不如提升自己本薪才實際。讓她很受傷，也引起兩派鄉民議論。

想存頭期款努力省錢　被男友嘲諷：窮人思維

原PO提到為了存房子頭期款，她除了努力工作外，也很努力省錢，但她的省錢不是那種三餐只吃饅頭那種可憐傷身的方法，而是買東西時都會先搜尋優惠折扣，或者找同事合購，舉例來說，像是利用麥當勞點點卡、蝦皮免運券或者訂外送前查優惠代碼等，就算真的沒有優惠，該買的東西還是會買。

最近她的KKBOX到期，為了省錢她還特別去社團找跟團，不料，卻被男友嫌棄，認為她這樣行為很浪費時間，應該把這些時間拿來多提升自己，看怎麼把本薪提高才是根本，聽到這樣的建議，讓原PO有點受傷，她覺得男友就是在嘲諷她是窮人思維，態度很像是在說這些消費又沒多少錢還這麼摳，所以想問問大家，揪團找優惠真的很小氣嗎？

想存頭期款努力省錢　被男友嘲諷：窮人思維

image source：KKBOX家庭方案揪人

「合購行為」是省錢還是浪費時間？鄉民分兩派議論

網友分兩派說法，其中一派是認為如果花費太多時間在比價上，最後省下的錢沒多少，那真的沒必要，男朋友是對的：「看省多少錢 省太少就沒用」、「花了一兩個小時，省不到時薪的錢，不如去加班」、「看省多少錢，為了幾10元在那忙老半天就很浪費時間 」、「合購本身不是錯，結合情境來看妳男友說的有道理」、「某方面來說這想法沒錯，等你月入十萬的時候，你可能就不會覺得把時間花在這種事情上是值得的」。

另一派則認為省錢找優惠本就人之常情，不要影響到別人就好：「 沒影響別人就好 找優惠很正常好嗎」、「我是覺得雙方都沒有錯啦」、「不要被男友影響 錢省下來才是對的」、「做提升自己的事跟找折扣這兩件事不衝突啊」、「省下那5-10分鐘我是不認為能對你的人生有多大的幫助啦，但多花5-10分鐘對你的錢包有很大的幫助」。

「合購行為」是省錢還是浪費時間？鄉民分兩派議論

image source：PTT

「合購、團購」行為呈現正面評價　好感度比值為26.33

從留言討論中可見網友對於「合購省錢」行為有不一樣的看法，進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/10/04 - 2022/10/03）觀察「合購、團購」近一年內網路好感度，好感度比值為26.33，顯示不管是找團購網（主）買東西，還是揪人一起合購買產品等行為，在大眾網友的想法裡，這些省錢小方法仍呈現正面評價。

「合購、團購」行為呈現正面評價　好感度比值為26.33

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月04日至2022年10月03日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『合購、團購』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

省錢

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