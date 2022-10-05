LINE為何成為臺灣主要通訊軟體？網友熱議4點關鍵原因

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文／蔡瓅萱

你能想像一天不開社群軟體嗎？像是Facebook、Instagram、LINE等等，大部分人的手機裡都有安裝這些APP。尤其LINE更是在通訊APP中獨佔鰲頭，成為臺灣主要的社交聯繫媒介。近日有網友好奇，和別款APP相比LINE的介面和功能其實並不算特別突出，為何會成為臺灣主要的通訊軟體？貼文一出引發網友熱議。

「通訊聊天」最大宗APP！LINE如何成為通訊軟體主流？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「聊天通訊」的近一年探索概念中，佔比最大的主題概念便是「LINE」，表示大家在談到「聊天」、「訊息」、「通訊」等相關話題時，「LINE」非常頻繁地被提及，顯見LINE在臺灣是最主要的通訊軟體。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

LINE為何會成為臺灣第一的通訊軟體？一名網友在PTT發文，表示微信的功能和介面都很不錯，WhatsApp則是簡單明瞭，反觀LINE「一堆不實用消費性功能跟騷擾通知」，眼花撩亂的介面老人家用了也非常吃力，不解LINE是如何在通訊APP中脫穎而出。該則貼文引起熱烈討論，綜觀網友留言，LINE會在臺灣成為通訊軟體霸主，主要有以下4點原因：

貼圖超多，各種風格都有

網友表示，LINE有大量的貼圖，而且種類繁多，幾乎每個人都可以找到自己喜歡的風格，還時不時會有免費貼圖，習慣使用LINE的貼圖後很難適應其他的通訊軟體，「有貼圖，女生愛用，導致用戶大增」、「因為貼圖可愛」、「免費貼圖拉走用戶」、「貼圖夠可愛，紅很久」。

免費註冊使用，引進時大勝競品APP

許多網友認為，最關鍵的原因是LINE能夠免費使用，再加上LINE在臺灣剛推行時WhatsApp剛好實行過收費制度，形成LINE在通訊軟體中獨大的情形。「免錢啊！要收錢就輸了」、「現在不知道，以前WhatsApp還要付錢」、「WhatsApp要收費，讓LINE賺到了」。

註冊流程簡單，長輩友善

網友指出，和其他通訊軟體相比，LINE的註冊流程相對簡單，APP使用上也比較符合長輩需求，是LINE吸引眾多用戶的原因之一，「老人發長輩圖方便，要跟老人溝通只能用LINE」、「老人藍海戰略成功」、「大流行是方便註冊，再加上免費貼圖，像MSN光是要生一個Email這對老人真的很不方便」。

進入臺灣的時間點剛剛好

除了上述原因外，也有人分析LINE進入臺灣的時機非常關鍵，不只搭上智慧型手機開始普及，也剛好遇上WhatsApp開始收費，相比之下更有優勢，「最重要的是WhatsApp同時開始收費」、「原本WhatsApp不用錢，大家都用他」、「就推進來的時機很好，剛好是青黃不接的時代」、「智慧型手機崛起，MSN自爆，LINE又有潮潮可愛的貼圖，就崛起了」、「WhatsApp那時候收費，我也是WhatsApp跳LINE的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月04日至2022年10月03日。