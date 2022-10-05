快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE為何成為臺灣主要通訊軟體？網友熱議4點關鍵原因

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
LINE是台灣人最常用的通訊軟體。（示意圖／聯合新聞網）
LINE是台灣人最常用的通訊軟體。（示意圖／聯合新聞網）

image source: LINE

文／蔡瓅萱

你能想像一天不開社群軟體嗎？像是Facebook、Instagram、LINE等等，大部分人的手機裡都有安裝這些APP。尤其LINE更是在通訊APP中獨佔鰲頭，成為臺灣主要的社交聯繫媒介。近日有網友好奇，和別款APP相比LINE的介面和功能其實並不算特別突出，為何會成為臺灣主要的通訊軟體？貼文一出引發網友熱議。

「通訊聊天」最大宗APP！LINE如何成為通訊軟體主流？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「聊天通訊」的近一年探索概念中，佔比最大的主題概念便是「LINE」，表示大家在談到「聊天」、「訊息」、「通訊」等相關話題時，「LINE」非常頻繁地被提及，顯見LINE在臺灣是最主要的通訊軟體。

「聊天通訊」近一年探索概念

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

LINE為何會成為臺灣第一的通訊軟體？一名網友在PTT發文，表示微信的功能和介面都很不錯，WhatsApp則是簡單明瞭，反觀LINE「一堆不實用消費性功能跟騷擾通知」，眼花撩亂的介面老人家用了也非常吃力，不解LINE是如何在通訊APP中脫穎而出。該則貼文引起熱烈討論，綜觀網友留言，LINE會在臺灣成為通訊軟體霸主，主要有以下4點原因：

貼圖超多，各種風格都有

網友表示，LINE有大量的貼圖，而且種類繁多，幾乎每個人都可以找到自己喜歡的風格，還時不時會有免費貼圖，習慣使用LINE的貼圖後很難適應其他的通訊軟體，「有貼圖，女生愛用，導致用戶大增」、「因為貼圖可愛」、「免費貼圖拉走用戶」、「貼圖夠可愛，紅很久」。

免費註冊使用，引進時大勝競品APP

許多網友認為，最關鍵的原因是LINE能夠免費使用，再加上LINE在臺灣剛推行時WhatsApp剛好實行過收費制度，形成LINE在通訊軟體中獨大的情形。「免錢啊！要收錢就輸了」、「現在不知道，以前WhatsApp還要付錢」、「WhatsApp要收費，讓LINE賺到了」。

註冊流程簡單，長輩友善

網友指出，和其他通訊軟體相比，LINE的註冊流程相對簡單，APP使用上也比較符合長輩需求，是LINE吸引眾多用戶的原因之一，「老人發長輩圖方便，要跟老人溝通只能用LINE」、「老人藍海戰略成功」、「大流行是方便註冊，再加上免費貼圖，像MSN光是要生一個Email這對老人真的很不方便」。

進入臺灣的時間點剛剛好

除了上述原因外，也有人分析LINE進入臺灣的時機非常關鍵，不只搭上智慧型手機開始普及，也剛好遇上WhatsApp開始收費，相比之下更有優勢，「最重要的是WhatsApp同時開始收費」、「原本WhatsApp不用錢，大家都用他」、「就推進來的時機很好，剛好是青黃不接的時代」、「智慧型手機崛起，MSN自爆，LINE又有潮潮可愛的貼圖，就崛起了」、「WhatsApp那時候收費，我也是WhatsApp跳LINE的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月04日至2022年10月03日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『聊天通訊』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

社畜的惡夢！LINE新功能「@All」上線　網友哀號：老闆覺得開心

Line隱藏功能再+1！超便民設計曝光用戶嗨喊：不用再滑半天了

LINE新功能再+1！地震、颱風聯絡不上親友　3步驟確認你我安全

LINE 貼圖

延伸閱讀

LINE推「發票管家」 期間限定綁定就送貼圖！

LINE TODAY推追劇聲量榜幫你避開雷劇 LINE TV月中起智慧電視免費看

銀行卡優惠 搶旅遊商機

LINE Bank強攻車險市場

相關新聞

碳費每公噸300元以上？環保署長張子敬：有可能 但還要討論

台灣2020年溫室氣體減量目標2%破功，多名立委今天要求環保署檢討，盡快提出2030年中期目標，環保署長張子敬表示，已請...

國慶連假將至 公路總局公開省道易塞地雷區

本周六至下周一為國慶連續假期，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，並提...

染疫竟呼吸窘迫命危 她靠葉克膜搶救獲重生

雲林46歲張姓粉領族有高血壓以及慢性腎病變，10年前接受腎移植後回歸正常生活，沒想到今年5月確診，因嚴重呼吸衰竭命危，判...

高向鵬跌倒昏迷1年後離世 跌倒沒外傷也不能輕忽！3症狀要立刻送醫

編按：資深台語歌手高向鵬於去年10月過馬路時，不慎跌倒送醫陷入昏迷至今，週三(10/5)驚傳過世，巴瀝史演藝經紀公司執行長林祖兒在臉書發文，證實高向鵬已過世，更難過表示，「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了…」。

牙醫師頸部骨刺增生嚴重增加癱瘓風險 醫緊急顯微手術拆解危機

台中市大里一名60多歲牙醫師最近就醫發現頸椎退化且長了較一般人還多的骨刺，醫師從核磁共振發現他的神經因為受壓迫，影像上已...

媽別鬧了！4道剩菜混煮成1碗麵 女含淚：我該為孝道吃噴嗎？

一位女網友說，媽媽生日她訂了餐廳四道菜，當天沒有吃完，剩菜先冰起來。隔天母親卻把這四道菜混煮，還加了白麵條，說是「王家特製大滷麵」，媽媽的創意料理，讓她傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。