國際自由車環台公路大賽第4站 26國選手「騎」聚港都

2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，來自26國逾120名選手挑戰155公里賽程，高雄市長陳其邁今早以東道主身分歡迎國際自行車選手「騎」聚港都，盼選手比賽的同時也能領略高雄山海河港之美及濃厚的人情味。

國際自由車環台公路大賽10月2日起一連舉行5天賽事，首日在台北進行城市繞圈，全程80公里，有利於衝刺型選手拿分，次日由桃園市政府出發，騎至角板山形象商圈，途經兩個登山點，第３站拉到浪漫台三線，橫跨新竹、苗栗及台中三縣市，行政院客委會動員５千名啦啦隊到場加油，第４站今日抵達高雄，由位在愛河畔的高市228公園出發。

上午8點多，26國百餘名國際自由車選手齊聚港都，在樹德家商啦啦舞熱力演出下點燃鬥志，展開155公里的賽程。市長陳其邁以英文致歡迎詞，他表示這次賽事一波三折，原本去年要辦但碰到疫情，延至今年仍因疫情一延再延，至今年10月才順利舉行，好事多磨。

陳其邁說，這次高雄規畫的路線，由愛河出發，經高雄港、鳳山、美濃、六龜、田寮、阿蓮再騎台一返回愛河，沿途上山下海，盡覽高雄的山海河港，是變化最多，難度最高、挑戰最大的路線，盼全球喜愛自行車比賽的選手能看到高雄的美，體驗高雄熱情友善，不過也希望台灣隊能把獎盃留在高雄。

中華民國自由車協會理事長也是此次大會執行長李開志說，2020行銷台灣國際自由車環台公路大賽，透過歐洲體育台用24種國際語言向國際轉播，也透過國內電視台、YouTube告訴世界，台灣人民的生命力，高雄山海河港之美。他並說，數月前與高市府合作首創亞洲電競自由車賽，即有40多國參與， 震撼亞洲、接軌國際。