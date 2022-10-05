國慶晚會桃園青埔登場！3路段封閉 停車及接駁資訊一次看

2022國慶晚會9日在桃園陽光劇場舉行，警方今宣布交通管制措施，包括領航北路四段、大成路二段、大豐四街部分區域禁止通行與停車，路邊車位將淨空，呼籲開車民眾可停在高鐵站前停車場，再搭乘免費接駁車前往會場。

2022年國慶晚會9日在桃園市大園區桃園陽光劇場舉行，下午5時30分開始、4時30分起開放自由入場。

桃園市警局指出，本次活動鄰近高鐵、機捷、大竹交流道等重要疏運地點，又有大型購物中心，當天青埔棒球場也有賽事，為確保各國與會貴賓、僑胞及民眾順利通行，晚會當日8時至晚上9時30分，將針對晚會現場周邊道路實施交通管制，除禁止車輛通行外，也淨空會場周邊車格。

管制路段包括「領航北路四段快慢車道雙向」、「大成路二段（大豐四街至高鐵北路二段）雙向」、「大豐四街（大成路一段至領航北路四段）」，若未將車輛駛離，警方將移置至高鐵站前廣場停車場暫放。

停車部分，可前往高鐵站前停車場及民營停車場，而後搭乘往返青埔公七公園及高鐵站前廣場的免費接駁車前往主會場，可省下徒步時間。

晚會退場也規畫離場替代道路，除可由青昇路往桃園市區外，亦可由領航南路轉往中壢、新屋等方向，警方建議民眾多加利用接駁車及大眾運輸工具，以避免塞車困擾。