聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假將泡湯？周五、周六水氣最多 這些地區嚴防豪雨
今天東北季風增強、水氣增多，北部、東半部轉涼，跟昨天各地仍炎熱、高溫達36度比較，北部今天高溫降幅有近10度。氣象局說，今天東北季風增強，而北部、東北部、恆春半島已下雨，也會影響到國慶連假，大台北、東北部及宜蘭地區在周五、周六更要嚴防大雨。
氣象局說，今天北部高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機率增加，降雨也較持續，清晨基隆北海岸有局部短暫陣雨，上半天開始會慢慢擴展到大台北、桃園地區，到中午過後花東地區才漸漸有短暫陣雨出現。
雨勢上，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區會比較明顯，而雨量最多的地方落在在東北部山區，有局部大雨發生的機率，北部、東半部民眾注意天氣變化並攜帶雨具備用；中南部天氣幾乎沒變化，清晨南部沿海有短暫陣雨，不過白天開始仍為多雲到晴的天氣。
氣象局也說，周四至周日北部及東部要注意長時間持續性的降雨，尤其周五、周六水氣最多，宜蘭及花蓮地區留意大雨至豪雨等級的降雨，直到下周一、國慶日當天水氣才會漸少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言