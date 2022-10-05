「最快與最慢的連結」 台糖蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站8日通車

高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，於8日周末國慶連假首日通車，交通部完成履勘，台糖執行通車前改善事項，初期列車通車時刻，上、下午各行駛來回1列車，列車共10個車廂，可搭乘200人，國慶日不加開列車，單程票價200元，交通部還未審查公告。

交通部完成蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站履勘，履勘小組共提出25項改善事項，分別為「營運前須改善事項」5項、「一般注意改善事項」11項、「後續建議改善事項」9項；台糖雲嘉區處說，已完成5項營運前須改善事項，報交通部核准，8日通車營運。

蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站，延駛路線1.38公里，路線全長3.4公里，含軌道、增設2處候車月台及4處平交道，營運前改善事項包含，部分配電箱、鋼構非帶電金屬部分，平交道控制箱箱門等未做接地或接地搭接；平交道未設管理單位及緊急通報電話告示，確保24小時有人接聽。

台糖雲嘉區處說，營運安全第一，五分車時速只有10至15公里，全程40分鐘，採用柴油動力糖鐵機關車頭及列車，初期營運，上午10點蒜頭糖廠出車到高鐵站，上午11點高鐵站出車回糖廠；下午2點蒜頭糖廠出車，下午3點高鐵站出車，上下午來回各一列車。