濕涼天氣持續到雙十連假 國慶日北部及宜蘭恐跌破20度

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天深夜今天凌晨，轉換為東北風，和過去東風的情境很大不同。北部、東半部如預期有降溫，白天溫度會很明顯，早晚約降1-2度，同時迎風面的北部也開始有短暫雨勢發展。

彭啟明說，類似天氣會持續到雙十假期，這當中水氣有多有少，雨勢也會有差別。中南部變化不太大，溫度稍降1-2度。雖然是小變化，溫差還是有感的降溫，北部可以帶薄長袖出門，提醒多注意穿著細微的調整，才不會對健康造成困擾。

昨晚東北季風前緣開始接觸到台灣，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天清晨開始，為迎風面北海岸、基隆及宜蘭帶來一些迎風面的短暫雨。

方俊元說，今天受東北季風影響，桃園以北及東半部地區雲量增多，天氣多雲或陰有短暫雨。

氣溫方面，第一波東北季風所夾帶的冷空氣沒有很明顯，並不會直接影響台灣，但由於桃園、大台北地區及宜蘭，受到雲量增多的影響，整天的氣溫大約23-28度間，相較昨天高溫有明顯下降，溫差也縮小。

新竹、苗栗及花蓮、台東白天仍要注意高溫30-32度。不過，方俊元說，這一波東北季風對中南部影響並不大，天氣晴時多雲午後山區有局部短暫陣雨，高雄、屏東有機會受到一些水氣增加影響，雲量可能較多，還是比較炎熱的天氣，氣溫大約在24-34度，日夜溫差較大。

方俊元說，目前推估東北季風將持續影響到下周，並且在國慶日有東北季風增強水氣增多的趨勢，台灣附近風速變強，並且在北部及宜蘭早晚都有較低溫20度以下機會。

降雨方面，方俊元說，在迎風面北海岸及宜花地區累積雨量可能較多，周末期間安排出遊，前往山區或溪邊要多注意天氣預報資訊。中南部地區則是晴時多雲或晴到多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨機會。