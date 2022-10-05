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農遊券退燒？ 今抽30萬張僅登錄3.2萬張 中獎率百分百

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農遊券3.0今日抽獎，截至9月30日為止，可抽籤張數僅3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，原本預計要抽30萬張，登錄張數僅約十分之一，中獎率百分百。 圖／取自農遊券官網
農遊券3.0今日抽獎，截至9月30日為止，可抽籤張數僅3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，原本預計要抽30萬張，登錄張數僅約十分之一，中獎率百分百。 圖／取自農遊券官網

農遊券3.0今天將抽獎。截至9月30日為止，可抽籤張數僅3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，原本預計要抽30萬張，登錄參加抽獎張數僅約十分之一，中獎率百分百。

中國大陸禁我多項農產品，除了文旦柚外，還有多項漁產品，為此，農委會今年再推農遊券3.0，「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，主推產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，9月30日前買600元可抽200元農遊券，預計有30萬份催買氣，抽出的農遊券，消費者可使用到12月5日即失效。

農委會水保局長李鎮洋表示，因為今年白露到中秋的時間很相近，文旦由行銷時間非常短，一下子就到中秋了，文旦柚沒辦法行銷這麼久；至於其他的各式各樣魚種，不僅水保局以農遊券行銷，農委會漁業署也舉辦各式行銷活動，也有自己的銷售平台；同樣農糧署也有活動平台，行銷活動很多，農遊券僅是行銷活動其一，各單位相互合作。

原本農遊券3.0預算6000萬元，沒有發出去的，未來是否也有其他的規畫？李鎮洋說，農遊券抽完結束了就結束了，這預算也是從其他的預算項目中挪用出來的，當今天抽出後，活動即結束，未使用完畢的預算，將回歸原來的預算項目。

水保局表示，今天將抽出農遊券，即使中獎率百分百，但仍需公證後對外公布，相關訊息會在農遊券官方網站上公告。

文旦 農委會 水保局

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