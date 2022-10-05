快訊

印度喜馬拉雅山區傳雪崩意外！至少10死、11人失蹤

韓國瑜大鬧「綠營天庭」後困五指山 誰是他的政壇唐三藏

台語唱將高向鵬跌倒昏迷1年驚傳過世 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高手在民間 App精準「地震倒數」怎辦到的？氣象局解惑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
網路上爆紅的民間App，可以預測地震規模，也有倒數地震抵達的功能。氣象局解惑，該款民間App有跟氣象局簽約。圖／取自中央氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」
網路上爆紅的民間App，可以預測地震規模，也有倒數地震抵達的功能。氣象局解惑，該款民間App有跟氣象局簽約。圖／取自中央氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」

台東縣關山鎮、池上鄉9月17日、18日接連發生全台有感的顯著地震，一款天氣App在民眾感受到地震搖晃前就發出警報，引起網友討論，盛讚「真的很準」。對此，中央氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」解惑，該款民間App有跟氣象局簽約。

網路上爆紅的民間App，可以預測地震規模，也有倒數地震抵達的功能，民眾好奇它的資料從哪裡來。

氣象局表示，在大家熟悉的國家級警報中，交通部中央氣象局的地震速報（預警）技術，是以少數地震測站的資料，非常快速計算地震的預估規模與震度，迅速發報給學校、交通運輸、防救災體系及大眾。

氣象局說，氣象局為擴大地震速報的服務能量，無償開放地震資料與演算技術，像是該App中的震波來襲倒數技術，任何有興趣的民間單位或是學術單位，都可以向氣象局簽約、申請使用，並研發後續應用。

氣象局表示，氣象局免費開放這些資料，提供各單位分析和開發，期許我國民眾在生活中不只能透過國家級警報、新聞媒體來蒐集地震訊息，而是可以藉由更多元的管道，擇其所需，即時獲得地震速報或相關減災防護的資訊。

此外，中央氣象局地震測報中心也開發自身的「地震測報 App」，歡迎有興趣的民眾下載使用，即時掌握地震動態。

地震測報App：https://www.cwb.gov.tw/V8/C/S/eservice/app/app_e.html

國際化的地震資料中心：https://gdmsn.cwb.gov.tw/

地震速報軟體專區：https://scweb.cwb.gov.tw/zh-tw/guidance/eew

至於氣象局可以將「地震倒數」功能應用在國家級警報上嗎？氣象局說，由於PWS警報內容不僅是地震預警，還有大雷雨即時訊息、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等，因此，現階段比較難做到「客製化」的地震預警。

除此之外，氣象局說，氣象局也不希望國家級警報淪為一般地震資訊傳達平台，而是希望民眾養成聽到警報聲即趕緊進行防護動作，才能有效達到減災目的。

另外，氣象局提醒民眾，如果使用地球科學觀測資料，並隨意發表地震預測或是觀測的資訊，除了可能違反氣象法，也有違反社會秩序相關法令之虞。請勿觸法，更不要隨意傳播相關言論，以免造成社會大眾的不安。

地震 氣象局

延伸閱讀

地震國家警報沒響？ 網友大推一款APP「倒數結束才開始搖」

買房選高樓一定好？ 網曝低樓層1優勢「較安心」

陳昭榮花蓮老家位在地震斷層帶上 強震後50年老宅慘況曝光

河北石家莊平山縣 凌晨發生4.3級地震

相關新聞

高手在民間 App精準「地震倒數」怎辦到的？氣象局解惑

台東縣關山鎮、池上鄉9月17日、18日接連發生全台有感的顯著地震，一款天氣App在民眾感受到地震搖晃前就發出警報，引起網...

一張圖看懂國慶連假天氣！宜蘭花蓮慎防豪雨 國慶日東北季風再增強

中央氣象局說，今天東北季風增強、水氣增多，北台灣轉涼，高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，整天感受濕涼。

濕涼天氣持續到雙十連假 國慶日北部及宜蘭恐跌破20度

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天深夜今天凌晨，轉換為東北風，和過去東風的情境很大不同。北部...

台灣北端出現「秋潮」雲雨帶 鄭明典：類似梅雨鋒但緩和許多

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖上，台灣北端附近有一條界面或多條模糊界面，這個界面會在台灣附近徘徊數日，有點類似梅...

農遊券退燒？ 今抽30萬張僅登錄3.2萬張 中獎率百分百

農遊券3.0今天將抽獎。截至9月30日為止，可抽籤張數僅3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，原本預計要抽30...

生命成就音樂 布農族抗癌鬥士謝英雄發行首張創作專輯

56歲布農族歌手謝英雄，從10歲就開始唱歌，曾是80年代末、90年代初期，在部落中引領潮流的「卡帶歌手」，當年曾一連出1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。