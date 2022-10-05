高手在民間 App精準「地震倒數」怎辦到的？氣象局解惑

台東縣關山鎮、池上鄉9月17日、18日接連發生全台有感的顯著地震，一款天氣App在民眾感受到地震搖晃前就發出警報，引起網友討論，盛讚「真的很準」。對此，中央氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」解惑，該款民間App有跟氣象局簽約。

網路上爆紅的民間App，可以預測地震規模，也有倒數地震抵達的功能，民眾好奇它的資料從哪裡來。

氣象局表示，在大家熟悉的國家級警報中，交通部中央氣象局的地震速報（預警）技術，是以少數地震測站的資料，非常快速計算地震的預估規模與震度，迅速發報給學校、交通運輸、防救災體系及大眾。

氣象局說，氣象局為擴大地震速報的服務能量，無償開放地震資料與演算技術，像是該App中的震波來襲倒數技術，任何有興趣的民間單位或是學術單位，都可以向氣象局簽約、申請使用，並研發後續應用。

氣象局表示，氣象局免費開放這些資料，提供各單位分析和開發，期許我國民眾在生活中不只能透過國家級警報、新聞媒體來蒐集地震訊息，而是可以藉由更多元的管道，擇其所需，即時獲得地震速報或相關減災防護的資訊。

此外，中央氣象局地震測報中心也開發自身的「地震測報 App」，歡迎有興趣的民眾下載使用，即時掌握地震動態。

至於氣象局可以將「地震倒數」功能應用在國家級警報上嗎？氣象局說，由於PWS警報內容不僅是地震預警，還有大雷雨即時訊息、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等，因此，現階段比較難做到「客製化」的地震預警。

除此之外，氣象局說，氣象局也不希望國家級警報淪為一般地震資訊傳達平台，而是希望民眾養成聽到警報聲即趕緊進行防護動作，才能有效達到減災目的。

另外，氣象局提醒民眾，如果使用地球科學觀測資料，並隨意發表地震預測或是觀測的資訊，除了可能違反氣象法，也有違反社會秩序相關法令之虞。請勿觸法，更不要隨意傳播相關言論，以免造成社會大眾的不安。