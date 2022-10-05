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一張圖看懂國慶連假天氣！宜蘭花蓮慎防豪雨 國慶日東北季風再增強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國慶連假天氣。圖／氣象局提供
國慶連假天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局說，今天東北季風增強、水氣增多，北台灣轉涼，高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，整天感受濕涼。

迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機率增加，有局部短暫陣雨，其中，大台北及東北部降雨較持續，為陰雨的天氣。

基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨較明顯，可能有較大雨勢出現。雨量最多在東北部山區，有局部大雨發生的機率。

中南部天氣幾乎沒變化，仍為多雲到晴，高溫為32至34度，低溫為25至27度，感受溫暖偏熱，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，不過雨勢發展仍不明顯。

氣象局說，明天至周日東北季風持續影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；桃園以北及東半部地區降雨機率較高，大多為多雲時陰偶降雨的天氣。基隆北海岸、大台北山區及東半部地區雨勢較持續、明顯，可能有較大雨勢出現。

氣象局表示，降雨最明顯的地區，明天為東北部山區，有局部大雨發生的機率，周五、周六東北部、東部地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率；中南部仍為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，不過對流發展仍不明顯。

下周一國慶日、下周二東北季風再增強，北部及東北部氣溫再稍降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

12日至14日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

今天東北季風增強、水氣增多，北台灣轉涼，高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，整天感受濕涼。本報資料照片
今天東北季風增強、水氣增多，北台灣轉涼，高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，整天感受濕涼。本報資料照片

桃園 東北季風 宜蘭 花蓮

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