生命成就音樂 布農族抗癌鬥士謝英雄發行首張創作專輯

56歲布農族歌手謝英雄，從10歲就開始唱歌，曾是80年代末、90年代初期，在部落中引領潮流的「卡帶歌手」，當年曾一連出11張卡帶專輯，音樂事業中他走過高峰，也曾面臨低谷，罹患癌症，他歷時1年以布農族語創作發行首張創作專輯「有故事的聲音」，他用歌聲、族語，唱出生命歷程。

謝英雄是高雄桃源區布農族，現住在屏東縣高樹鄉，談起首張發行的創作專輯，謝英雄娓娓道來，這張專輯對他來說意義重大，謝英雄說，他將族語寫進歌曲中，用熟悉語言，傳達想說的話，專輯中收錄布農族語創作。

每首歌曲背後都有著故事，專輯收錄「童趣」，謝英雄說，這是他和父親謝寶共同創作，記憶中每當父親酒過三巡後，將這首歌曲在嘴邊唱著，也是父親教會他第一首布農族童謠，他沿用父親原來曲調，結合自己改編的詞，搭配朗朗上口的數字歌，這首歌也向天上父親致敬。

謝英雄從10歲開始唱歌，超過40年的歌唱生涯，謝英雄說，以前唱歌往往一站逾四、五小時，他還曾經到日本擔任紅白對抗的節目實習生，歷經人生高峰與低谷，因為身體因素曾拄著拐杖、坐輪椅，甚至臥床3年，他靠著音樂找回生命力，未料去年又發現自己罹患軟顎癌，展開漫長抗癌之路。