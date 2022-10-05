東北季風抵達 吳德榮：北部降雨轉濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午東北季風抵達，北台灣雲量增，轉有局部雨，花、東亦轉有局部雨，新竹以南多雲時晴，中南部山區午後有短暫降雨的機率。

他說，冷空氣不強，但北台灣因雲多降雨而轉濕涼，高溫下降幅度大，低溫下降幅度小；其他地區氣溫略降。北部21至28度，中部23至33度，南部23至34度，東部20至33度。

吳德榮說，明天至周日東北季風影響，北台稍涼，其他地區氣溫略降，東半部有局部雨、大台北東側有局部短暫雨，當水氣增多時，大台北西側亦有短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨的機率。

他表示，東半部水氣逐漸堆積，北部山區、東北部及東部有較大雨勢發生的機率，尤其東北部山區；應隨時注意氣象局的特報及即時訊息。

吳德榮說，周日晚另一股東北季風挾冷空氣南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨；下周一國慶日白天起天氣轉乾；大台北轉多雲，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。氣溫漸降、北台灣愈晚愈涼。