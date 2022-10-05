蛋價連4漲後首下修 仍在高點

今年以來因蛋荒嚴重，產地價先後連四漲，七月廿日時還創下史上新高、每台斤四十二點五元。隨著每日產蛋量上升，農委會昨說，產地價已下修二元降為四十點五元。這也是今年爆發缺蛋危機以來，蛋價首度下修，不過仍在高點，且是否帶動市售零售價調降還有待觀察，消費者短時間買蛋恐感受不深。

今年雞蛋產地價節節上升，二月、三月、四月、七月間分別各漲兩元，從每台斤卅四點五元一路漲到四十二點五元的史上高點。

農委會統計，今年二月蛋量最低點時，每日僅能供應十點七萬箱，八月底增為十一點五萬箱，九月底已有十一點七萬箱。農委會畜牧處副處長江文全說，因雞蛋產量每周都持續增加，加上最近天氣較涼快，產蛋率有所改善，產地價因而下修二元。不過，缺蛋壓力雖然稍緩，外界認為產地價四十點五元仍在高點。

台北市蛋商公會前理事長高傳謨說，批發價預計也會從每台斤五十二元跌到五十元，但他認為，持續跌價機會不高。