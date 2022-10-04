航空3雄開打！邊境解封頻增航點備戰 出國費用短時間難回疫前價

10月13日邊境解封倒數，不少民眾已迫不及待規畫出國旅遊，也使機票需求增高，各家航空公司無不為此瞄準疫後市場復甦熱潮，今年第4季航班大幅增長並開闢新航點。包括中華航空布局東南亞旅遊新航點，長榮航空則再進軍歐洲長程線，星宇月底也要新增日本2航線。

不過，由於航班供不應求、通膨及油價上漲等因素，旅遊業界普遍認為疫後初期出國旅遊費用會明顯成長，例如日本、南韓旅行團團費將上漲到疫前5成以上，漲幅來自機票及航空相關附加費大漲，有些地區機票漲幅甚至是疫前兩倍，恐要等一段時間過後，航班回復疫前情況、機票價格下降，旅遊成本才會隨之降低。

華航今宣布明年1月2日起開航越南峴港，每周5班直飛，加上日前已宣布12月1日開航菲律賓宿霧、明年1月20日起開航泰國清邁，等於陸續在東南亞連開3新航點。這3航點也都是疫情前國人喜愛的旅遊地點之一。

華航說，峴港航線開闢後，華航越南航點將完整涵蓋越南北、中、南部，擴大越南市場可及性，密集的航班除可滿足往返台灣及越南的旅客，預期進一步吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

迎接邊境解封，華航第4季整體客運航班增加5成。華航說，除增加骨幹航線班次部署，並恢復及開闢東南亞潛力航點，亦積極推廣北美及歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等轉機產品，擴大服務範圍進而增加客運營收。

長榮航空說，隨邊境解封將以分階段、逐步開放的規畫來增加航班。北美航線10月增至每周49班、東南亞航線10月增至每周71班並恢復台北至峇里島航線；東北亞航線10月增至每周25班；歐洲航線10月增至每周20班，更將在10月25日開闢全新的桃園飛米蘭航線，每周2班，11月3日開闢桃園飛慕尼黑航線，每周4班。