2022南國漫讀節／方文山鼓勵大家「當有故事可說的人」

2022南國漫讀節是全台最具指標性的閱讀活動，由於民眾反應熱烈，特別加開「文化特別場」，首場10月1日19點邀請知名創作人方文山，以「當一個有故事可以說的人」為主題，講述自己的創作歷程與經歷，更分享自己創作的「拼貼框」，以日常生活中的小物，為自己不同階段的人生，留下紀錄與故事。

方文山提到，能生活在當今的年代，是非常幸福的事情，因為社會很多元，職業也很多元，可以挑選自己喜歡的領域用心耕耘，並且照自己喜歡的事情去追求，因此他很鼓勵大家，要為自己的人生，找到很多故事。

人生是一本小說 靠自己寫出來完整的故事

雖然現在是當紅創作者，但剛踏入寫詞領域的方文山，也曾多次跌倒受傷，但他不以為苦，認為這些受傷，最後都會復原與成長，並能成為「記憶風景」。花蓮出生的他，一開始從事寫詞領域，都要參加比稿，曾經一次手寫超過100首歌詞，再去打字裝訂成冊，這一本本的紀錄，也成為方文山的故事。

「人生是一本小說，資源越匱乏的人，小說越完整。如果生長在家庭優渥的環境，很多事情都被安排好了，人生小說章節不出於自己手筆。而我生長在藍領家庭，沒有補過習，人生這本小說都是我自己寫出來的」方文山分享。

或許當下很多人都覺得辛苦，不幸福，但方文山說，「幸福感是比對出來的」，可能跟周遭的人比較，不一定很幸福，但跟世界上還有許多人面臨饑荒、戰爭相比，現在是很幸福的年代。

創作拼貼框 記錄自己的故事

方文山笑說自己是比較瑣碎的人，很多生活小物都會留下來，因而他開始創作「拼貼框」，用不同時期的各種標籤、照片、紙片等小物，拼貼成一個相框，從中建構出屬於自己人生的故事。

「譬如旅行中，你買一件衣服的標籤，只看標籤當然沒意義，但如果搜集了旅行途中的票根、照片、甚至飯店的房卡夾等，一次拼貼成一個框，這就記錄下當時旅行的故事」。

他分享了幫父母做的拼貼框，自己求學、就業、工作時的拼貼框，甚至連以前送貨時的超速罰單都留下，透過一張張框的分享，每個人的人生輪廓也逐漸更為清晰，並能留下當時的喜怒哀樂。

從建築分享文化認同 旅遊是投資報酬率最高的事情

而從個人的認同，方文山也分享了文化上的認同，淺顯的以世界上各地方的建築物來分享，「建築是最具象的文化符號，一眼就能看出來」，即使同樣是漢民族，在不同地區的建築物風格也會不同，這代表著，文化不只因為種族，更會因為地域、氣候、生活方式而跟著改變。

他鼓勵在即將開放國門之際，可以多出去旅遊，「旅遊是投資報酬率最高的事情」，以捷克布拉格來說，千年以來該城市努力維護城市建築與文化，花費無數金錢，但現在只要能存到旅費，就能實際看到布拉格中古世紀的建築，「這是以前宰相都做不到的事情，藉此可以決定自己的空間、廣度與精彩度」。

此次到訪屏東，方文山特別去看了勝利星村，認為屏東城市樣貌更豐富，眷村的舊建築很有趣，「以前的新建設是破壞，但勝利星村維護原來的東西，增添新元素」，在他眼中，屏東有著多樣的記憶，族群豐富，是表情很豐富的土地。

最後，屏東縣政府文化處也透露，將在12月於遺構公園，將有與方文山合作的微型建築展，更能看出屏東土地上的多元性。