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確診人數多4行業縮短輪班間隔延至年底 影響49萬人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照
圖為上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照

近來COVID-19確診人數仍處高原期，考量人力調度，勞動部日前公告，先前因應疫情例外放寬輪班間隔的製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業4個行業將再延長至今年年底。適用人數約49萬人。

依勞基法第34條第2項規定，輪班制勞工更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間，但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。而去年因應三級警戒，勞動部公告製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業輪班人員，得放寬適用但書，將縮短輪班間隔至8小時，今年6月再延長期限至9月底，日前又公告再延至12月底。

勞動部條平司司長黃維琛解釋，由於現在還處於確診高原期，粗估一天至少有30萬人居家隔離，無法出門工作，經濟部9月底發現這4個行業的人力調度跟當初放寬時情況一樣有困難，經討論，讓這4個行業的輪班間隔例外再延長三個月，實施至今年底。

不過他強調，這4個行業若要運用例外，30人以上事業單位必須通過線上備查，30人以下事業單位則需經工會或勞資會議同意，該例外將滾動式調整，適時檢討。

勞動部 居家隔離 COVID-19

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