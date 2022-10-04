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LUMINA和羊料理競賽揭曉 香色Xiang Se主廚邱一中奪冠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
小樂沐創辦人陳嵐舒、Orchid Restaurant by Nobu Lee蘭的行政主廚李信男與「香色Xiang Se」主廚邱一中、Impromptu 創辦人兼主廚李皞（左起）賽後合影。圖／聯馥食品提供。
小樂沐創辦人陳嵐舒、Orchid Restaurant by Nobu Lee蘭的行政主廚李信男與「香色Xiang Se」主廚邱一中、Impromptu 創辦人兼主廚李皞（左起）賽後合影。圖／聯馥食品提供。

「LUMINA CHALLENGE 料理競賽」決賽成績出爐，最終由「香色Xiang Se」主廚邱一中（Steve Chiu）獲得首獎，將於明年上半年啟程紐西蘭LUMINA探索之旅，和來自世界各地的頂尖料理人一起交流創意，參觀 LUMINA 和羊的飼育環境與廠區，盡情感受南半球的豐沛能量。

經過上週「慕軒飯店GUSTOSO餐廳」主廚蔡鎮（Abraham Tsai）、「CANVAS」副主廚蕭志倫（Theo Hsiao）與「香色Xiang Se」主廚邱一中輪番上陣帶來精彩的和羊料理後，華麗評審團 Impromptu 創辦人兼主廚李皞（Paul Lee）、小樂沐（Le Côté LM）創辦人亞洲最佳女主廚陳嵐舒、Orchid Restaurant by Nobu Lee蘭的行政主廚李信男（Nobu Lee），共同評選出最終優勝者「香色Xiang Se」主廚邱一中（Steve Chiu）。

評審李信男（Nobu Lee）對於邱一中帶來的決賽料理講評道：「菜色主題緊扣、食材處理細緻、調味掌握精準，Chef Steve的料理，獲得我們評審團一致好評，極其美味。除此之外，餐期體驗設計的相當完整，從進場的環境佈置、背景音樂、整體服務都很棒，Chef Steve還特別在最後換裝藏服，非常用心。」

優勝主廚邱一中表示：「很開心大家喜歡香色所帶來的『在藏區的回憶』。勝利得來不易，順利也絕非偶然。因為有日復一日的挑戰自己、挑戰團隊，才能讓香色團隊在那麼短的時間設計，完成這樣完整的餐點及用餐體驗，讓與會嘉賓有全新的認識及難忘的一餐。未來我們會持續設計更多有自己個性、有我們關心的議題與想分享的美好回憶及畫面，同時展現在地飲食、文化及特色食材的料理，期待各位蒞臨香色。」

在「LUMINA CHALLENGE料理競賽」長達4個月的比賽過程中，參賽廚師們對於和羊的食材優勢都給予高度評價，包括軟嫩細緻的肉質、純淨自然的風味、以及豐富的羊肉部位選擇等要素，讓菜單的設計發想上有更大的發揮空間、盡情展現料理創意，端上一道道讓品味的賓客們相當驚艷、獲得高度評價的 LUMINA 和羊料理。期待未來在本次入圍的20家人氣餐廳料理人以及專業主廚評審團的推廣下，讓更多不嗜羊的饕客們也能夠一嚐 LUMINA 和羊的美味。

「香色Xiang Se」主廚邱一中以「在藏區的回憶」系列菜色奪冠。圖／聯馥食品提供。
「香色Xiang Se」主廚邱一中以「在藏區的回憶」系列菜色奪冠。圖／聯馥食品提供。

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