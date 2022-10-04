缺蛋危機暫緩？ 農委會證實蛋價今年首度下修2元

今年蛋荒嚴重，產地價更在7月20日創下史上新高每台斤42.5元，但隨著每日產蛋量上升，蛋商、農委會證實，今天產地價已降為40.5元，這也是今年爆發缺蛋危機以來，蛋價首度下修。

根據農委會統計，雞蛋產量近期有上升趨勢，今年二月低點時每日僅10.7萬箱，到七月底約11.2萬箱，八月底上升到11.5萬箱，九月底已有11.7萬箱。

台北市蛋商公會前理事長高傳謨今天表示，批發價預計也會從每台斤52元跌到50元，近期雞蛋在市場上較為滯銷，至於滯銷的可能原因有很多，消費者口味會隨天氣而變，加上進口雞蛋也多多少少可以彌足缺口。

高傳謨表示，未來持續跌價機會不高，此次跌價類似於季節調節的性質，且等到冬天來了又會有禽流感，可能雞蛋產量又會變少，另外也要看整體市場供需而定。

農委會畜牧處副處長江文全表示，這是7月20日蛋價創42.5元以來首度調降，主因是雞蛋產量每周都持續增加，加上最近天氣比先前涼快一些，所以產蛋率有所改善。

至於蛋價未來是否可能持續下修，江文全說，這要看供需狀況，農委會將密切注意市場並持續調配，目前看起來整體產銷相對平穩，所以不像今年第一、二季時有嚴重的缺口，因此產銷應該會慢慢恢復正常。