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台灣豐蔬果月曆早鳥優惠到7日

聯合報／ 記者陳智華╱即時報導
豐蔬果月曆搭配2023健康誌(定價280元)、聯副70-文學星空下(定價360元)合購，只要538元，馬上省下322元。圖／聯合報提供
豐蔬果月曆搭配2023健康誌(定價280元)、聯副70-文學星空下(定價360元)合購，只要538元，馬上省下322元。圖／聯合報提供

聯合報出版熱賣的「臺灣豐蔬果月曆」，早鳥優惠只到本周五(10/7)，只剩4天，有興趣的朋友，可把握最後機會。

2023「臺灣豐蔬果月曆」新版仍以美麗、真實感十足的台灣特有蔬果為主角，保留原有的記事功能之外，另有專家專業調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的蔬果照片時，獲得各類蔬果營養和做菜的常識。

12月份的蔬果安排依序是桶柑、玉米、小番茄、甘藍、龍眼、青江菜、水蜜桃、菇類、甜柿、酪梨、香蕉及南瓜。

定價每份220元，早鳥優惠160元，搭配2023健康誌(定價280元)、聯副70-文學星空下(定價360元)合購，只要538元，馬上省下322元，詳情可電詢(02)86925588轉2974分機。

臺灣豐蔬果月曆早鳥優惠只到本周五。圖／聯合報提供
臺灣豐蔬果月曆早鳥優惠只到本周五。圖／聯合報提供

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