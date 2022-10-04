母問「寶寶奶粉過期1個月能喝嗎？」 醫細看錯愕：去年就到期

有些民眾發現食物過期卻仍捨不得丟，近日就有一位女網友在打掃時發現已經過期的奶粉，於是私訊禾馨婦產科醫師蘇怡寧詢問，「奶粉過期1個月還能喝嗎？」蘇怡寧正要回覆，結果定睛一看才發現，這位民眾根本看錯日期了，奶粉早已過期1年之久。

蘇怡寧今（4）日在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文分享，他收到一位母親的私訊詢問，「請問寶寶奶粉過期1個月還可以給寶寶食用嗎？姊姊大掃除時找到5罐寶寶奶粉沒有喝，效期至110/9/27，現在10月了還可以繼續食用嗎？」蘇怡寧一看訊息瞬間傻住，還再三確認這不是去年漏掉的未讀訊息，才回覆對方，「現在是111年」。

有網友看了開玩笑說，「過期的食物第一個不是該想到孩子的爹嗎？」、「這個回答不是：給爸爸喝嗎？」、「過期13個月，寶寶都不寶寶了」、「可以加水泡開後拿去澆花，養分很充足」、「可以用奶粉洗澡，這樣就會變牛奶鍋」、「真是為這個小孩的未來感到擔憂」。

也有網友認為要體諒這名媽媽，「媽媽累了！當了媽以後也常今天是星期幾都搞不清楚了！」、「當媽媽真的太累了，腦霧」、「其實我也常常忘記說現在到底是民國幾年，腦霧嚴重」。對於這類問題，一名網友建議媽媽們可以善用藥局的奶粉寄放服務，要喝時再分次領取，就無須擔心奶粉一次買太多，導致家裡沒空間放置，或是在效期內喝不完等問題。