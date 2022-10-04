低地之王玫瑰河畔31年 全球年度限量發表第二版

蘇格蘭威士忌低地之王玫瑰河畔（Rosebank）暨2021年發佈全球年度限量第一版後，今年再度釋出僅存的稀有窖藏——酒廠史上官方裝瓶的最高年份，玫瑰河畔 31年全球年度限量發表第二版，台灣首批限量鑑賞80瓶，建議售價 74,000元。

低地之王玫瑰河畔酒廠，曾經是蘇格蘭低地區的交通樞紐及工業重鎮福爾柯克（Falkirk）小鎮的核心。在1993年玫瑰河畔酒廠抵擋不住時代的洪流選擇關閉時，福爾柯克小鎮也彷彿失去了靈魂。

直到2017年，麥立得洋酒將玫瑰河畔從長年的沉眠中喚醒時，福爾柯克小鎮也發生了巨大的轉變。玫瑰河畔新任酒廠經理馬爾科姆（Malcolm Rennie），具有超過50年於威士忌酒廠任職的經驗，他曾管理過傳統而細膩的經典大品牌、也經營過不斷創新的艾雷島新銳品牌，玫瑰河畔如同傳說一般的存在，令經驗豐富的馬爾科姆再次燃起對於威士忌的熱情和初心。

環繞玫瑰河畔酒廠、身為連通蘇格蘭最重要的兩大城市格拉斯哥及愛丁堡的樞紐福斯-克萊德運河（Forth and Clyde Canal）已一掃陰霾，恢復往日的流通及活力，加上玫瑰河畔酒廠周遭一系列的知名景點陸續完工，福爾柯克頓時成為低地區最重要的觀光景點，每年吸引超過50萬名遊客沿著運河及玫瑰河畔酒廠展開旅程。

玫瑰河畔的重生無疑是鎮上居民引頸期盼的大事，當酒廠的遊客中心於2023年正式開張，玫瑰盛開、空氣中飄盪著威士忌醇香的河畔，必定會再次成為蘇格蘭低地區活力的泉源。

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