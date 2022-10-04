年過40「舌頭無力」恐睡眠呼吸中止 醫建議睡前3分鐘練舌力

睡眠對一個人的生活品質至關重要，睡眠被中斷對於身體的影響非常大，睡眠中止症也是許多民眾的困擾。醫師指出，肥胖、脖子短的中年男性最常出現睡眠呼吸中止症，建議做好「舌部運動」訓練舌頭不會在睡眠時後倒，堵住呼吸道，造成睡眠中斷。

阻塞型睡眠呼吸中止症主要症狀為打呼、驚醒、易感疲憊、嗜睡、情緒暴躁等，並好發於身型肥胖、脖圍過粗的中高年齡男性。根據美國研究統計，成年人約有兩成罹患睡眠呼吸中止症，換算台灣人口約有超過3百萬位民眾，但因未確診與治療，目前台灣診斷數僅12萬，與統計相差甚遠。

「人過了40歲後舌頭力量減弱，容易往後倒。」王大源指出，當人躺在床上，舌頭沒力往後倒，就容易壓到氣管，就容易讓睡眠中斷。王大源也提供一個簡單方式，自我測試舌頭是否有力，將舌尖放在牙齒之間咬住，進行吞嚥動作，若可連續吞嚥10次，代表尚未老化，若僅能吞嚥2至3次，就無法繼續進行，可能就是舌根老化。

耳鼻喉專科醫師黃昭勳表示，若民眾本身鼻子過敏，可能因為習慣張口呼吸的關係，舌頭就容易無力，可能會提早舌頭力量流失，可能比一般民眾提早發生呼吸睡眠中止。

目前第一線治療多使用正壓呼吸器於睡眠時疏通咽部，影響睡眠品質。前臺北醫學大學口腔醫學院院長王大源表示，過去耳鼻喉科會建議做手術將軟顎切除，但部分患者一年半載就會長回來；也有雷射方式燒廚，但都會再復發，白天可能影響不大，因為都有意是可以控制，但晚上睡覺躺著無法動，就可能阻礙呼吸，讓血氧下降，影響睡眠品質。

牙醫診所院長溫世政表示，若民眾同時在進行齒列矯正，建議矯正治療結束後，再來進行口腔睡眠矯正；齒列矯正過後的維持器，也直接以口腔睡眠矯正器替代使用。

王大源表示，過往病患在配戴正壓呼吸器維持睡眠期間，但器材龐大且嘈雜、c患者睡眠品質可說是捉襟見肘，目前有新透過矯正、調整下顎與舌頭位置的牙科療法，病患透過配戴口腔睡眠矯正器，就能慢慢改善睡眠呼吸中止的狀況。

除了透過矯正器外，舌部的訓練也不可或缺。王大源建議民眾把握「睡前三分鐘」，把舌頭伸出口腔，向左、右、上、下四個方位輪流活動3分鐘，就能鍛鍊舌頭肌肉，運動過程中氣管也會放鬆，氣體自然就會流入、協助呼吸，更能幫助入睡。