三總汀洲院區啟動整合醫學急診後送病房 提供全面照顧

台大醫院過去曾建立「德蕾莎病房」專門收治病情嚴重但卻無門診可收的患者。三軍總醫院汀洲院區今啟動「整合醫學急診後送病房」，延續德蕾莎病房的概念，針對急性疾病的患者，結合整合醫學與急診後送，除了醫治主要疾病以外，同時針對導致急症的背後慢性病或是心理問題，整合醫師給予治療，提供全方位的治療給民眾。

三總汀洲院區主任黃國巡表示，過去醫院針對急症患者，通常都只針對急症治療，像是因蜂窩性組織炎就醫的患者，過去僅著重在治療蜂窩興組織炎，但背後造成蜂窩性組織炎的原因，可能是三高，也導致患者後續會反覆出現蜂窩性組織炎，卻找不到根本原因。

黃國巡表示，整合醫學急診後送病房希望能針對急症就醫，但背後可能是多重疾病引起的患者，提供整合性治療，該病房甚至能提供心靈照顧，有些因長期負面情緒困擾的患者，也可能會影響治療的效果。特別是台灣已經是高齡化社會，相關的醫療照顧需求會愈來愈高，盼能提供從頭到腳、由內而外的醫療照護。

整合醫學急診後送病房共設有40床，為因應疫情期間，每間病房都裝設抽風設備，可達到微負壓狀態，並特別設置一間單人隔離病房。