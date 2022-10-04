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明年5月起禁含石綿產品輸入 違者最高罰30萬元

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天公告「限制含石綿產品輸入」，規定自112年5月1日起，禁止含石綿產品輸入，以加強國內含石綿產品管，違者將處6萬元至30萬元罰鍰。示意圖／Ingimage
環保署今天公告「限制含石綿產品輸入」，規定自112年5月1日起，禁止含石綿產品輸入，以加強國內含石綿產品管，違者將處6萬元至30萬元罰鍰。示意圖／Ingimage

為達成石綿產品管制，環保署今天公告「限制含石綿產品輸入」，規定自112年5月1日起，禁止含石綿產品輸入，以加強國內含石綿產品管，違者將處6萬元至30萬元罰鍰。

石綿纖維直徑極其細小且不溶於水，急性暴露可能造成眼睛及皮膚刺激和咳嗽，慢性吸入石綿則會累積於肺泡無法排除，最終發展成石綿肺症或肺癌等癌症，逐步限用、禁用石綿已為國際趨勢。

環保署說明，自78年5月1日公告石綿為第二類毒性化學物質，逐年限制石綿使用用途，107年1月1日起除了用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止。

為能進一步管制境外含石綿產品輸入，並依世界貿易組織技術性貿易障礙（TBT）協定，本次公告於112年5月1日起禁止含石綿產品輸入，全面加強國內含石綿產品管理，違反者將處6萬元至30萬元罰鍰。

環保署 癌症 咳嗽

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