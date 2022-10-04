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5歲童20顆乳牙竟蛀掉一半！ 用這方式治療改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
該名男童的20顆乳牙中有超過10顆蛀牙，其中5顆已引發牙髓炎、2顆必須根管治療將蛀掉的齒質及感染的神經移除乾淨後，再戴乳牙牙套，不僅恢復咀嚼功能和美觀，也保護牙齒。圖／新竹馬偕醫院提供
該名男童的20顆乳牙中有超過10顆蛀牙，其中5顆已引發牙髓炎、2顆必須根管治療將蛀掉的齒質及感染的神經移除乾淨後，再戴乳牙牙套，不僅恢復咀嚼功能和美觀，也保護牙齒。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹市一名5歲男童因左側下顎頰側牙齦出現膿包已2周，日前牙齦劇烈疼痛、發燒、左下顎周圍腫脹，家長趕緊送至新竹馬偕醫院兒童牙科求診，發現男童左下排第一及第二乳臼齒的蛀牙已蛀到牙神經，從牙根感染到牙齒周圍的骨頭導致被侵蝕，向外擴散形成牙齦膿包導致臉腫，所幸經治療、除去感染，終於改善疼痛也消腫。

新竹馬偕兒童牙科醫師田世瑜表示，幼童罹患乳牙蛀齒大多是因為沒有好好刷牙、愛吃零食、吃飯吃很久、夜奶等原因，當食物長時間殘留在牙齒表面和牙縫，就容易滋生細菌造成蛀牙。

而該名男童的20顆乳牙中有超過10顆蛀牙，其中5顆已引發牙髓炎、2顆必須根管治療將蛀掉的齒質及感染的神經移除乾淨、使用抗菌材料將其封填、再戴上乳牙牙套，保護牙齒在換牙前不再被破壞。

田世瑜指出，人一生有二套牙胚，乳齒的使用年限雖然不如恆牙長，卻是恆齒未來生長的重要前鋒。乳牙相對於恆牙，齒質較薄，蛀牙的進展較快速，若放任乳牙蛀牙不處理，除造成疼痛、影響外觀、發音、咀嚼、營養攝取、恆牙換牙順序紊亂、齒列不正，甚至可能會感染惡化，擴展到臉部，形成蜂窩性組織炎。

田世瑜說明，蛀牙等級大致分為輕度、中度、深度，輕度為小朋友乳臼齒蛀牙的範圍僅局限於牙齒的珐瑯質上，只要將蛀牙部分清理乾淨搭配定期塗氟，就有讓輕度蛀牙的地方減緩蛀牙進程甚至停止。

若經拍攝X光片判斷發現蛀牙已蔓延至象牙質，則為中度蛀牙，牙醫師會經由評估、了解蛀牙的深度，再決定以樹脂填補或是使用牙套，避免太脆弱的牙齒斷裂、二度蛀牙。

重度則是蛀牙已經擴散至牙髓神經附近，幼童可能會有明顯疼痛的症狀或長牙包，牙醫師通常會進行根管治療，也就是抽神經，也因重度蛀牙的階段，牙洞過大，健康結構太少，填充材料無法完全支撐，必須使用牙套保護牙齒來恢復咀嚼功能以及外觀。

田世瑜呼籲，為了孩子有一口美觀又健康的牙齒，預防是最重要的原則，從長牙那一刻起，建議定期帶孩子接受牙齒檢查、塗氟及口腔諮詢。日常生活中減少甜食的攝取，並從小養成孩子正確的潔牙習慣，學齡前的孩子，不應放任孩子自行刷牙，應在一旁監督或直接檢查，如發現有蛀牙問題，盡早處理才能根本治療，幫助孩童照顧好乳牙，讓恆牙健康萌發。

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