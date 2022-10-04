玉里—富里鐵路搶修 台鐵因應國慶連假備10輛接駁車

918地震造成東部鐵道重創，花蓮站到玉里站間受損鐵路全數修復，目前玉里站到富里站18.8公里還在搶修，因應周末國慶日連假，台鐵花蓮運務段已在玉里與富里站各有5輛接駁車，以及3輛預備車，讓往返旅客一出站就能立即搭上接駁車。

花蓮到台東鐵路受強震引響，11處軌道挫屈、3處鐵路橋嚴重受損，台鐵在南、北兩端同步搶修，上月22日台東至富里、花蓮至鳳林恢復運行，在萬里溪橋搶修完成後，上月30日花蓮至玉里間也恢復通車，剩下玉里至富里間需搭乘公路接駁車。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，由於花東線平日搭車人數少，平均每班列車乘客約需2到3輛接駁車，周末最多4輛車，目前2個車站各有5輛車，玉里站另有3輛預備車待命，因應旅客需求。

玉里往富里車程約50分鐘，區間列車約30分鐘一班車，南下到富里站後，最多等10多分鐘就能搭到區間列車；接駁時間玉里南下到富里為每天清晨6點30分至晚上10點， 富里北上至玉里則是清晨6點至晚間10點10分。

在國慶連假道路交通方面，新城警分局規畫警力維持交通秩序，交通疏導工作執行時間為10月8日至10月10日，警方將針對太魯閣國家公園轄內台8線公路、台9線公路及七星潭風景區各重要路段、路口，編排定點崗哨與機車巡邏疏導，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。