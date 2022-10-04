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第七屆台積電青年築夢計畫開跑 300萬獎金拋磚引玉

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「林事務所」執行長林承毅分享「有責任的壯遊」理念。記者曾吉松／攝影
「林事務所」執行長林承毅分享「有責任的壯遊」理念。記者曾吉松／攝影

台積電文教基金會今（10/4）舉辦第七屆台積電築夢計畫開跑活動，本屆計畫專題組以「青年永續島」為主題，鼓勵青年針對永續議題展開關懷行動並提出解方，並由台積電提供築夢獎金300萬元，即日起至10月20日中午12時開放報名。

台積電築夢計畫今年邁入第七屆，於今日舉行開跑活動。台積電文教基金會董事王建光表示，台積電倚靠創新、堅持維持業界競爭力，希望透過青年築夢計畫將概念傳遞給青年，築夢計畫邀請青年提出創意想法、實踐夢想，至今已有607組團隊遞件、產生46組青年築夢家，專注於教育、長者照護、地方創生等，讓各界看到青年關懷社會的熱情與行動力。

王建光表示，今年專題組以青年永續島為題，希望聚焦台灣，將創意與行動力落實於本土，甚至找到未來志業、持續擴大自身影響力。

台積電文教基金會將提供團隊300萬元築夢獎金，並於活動期間先舉辦示範計畫「有責任的壯遊」拋磚引玉，邀請第四屆入選團隊「袋代」執行人林育君、第六屆入選團隊「Underground Studio」創辦人黃子儇示範有責任的壯遊。

林育君以潮間帶採集經驗，反思人類投入遠洋漁業前的樣貌，親身投入採集後發現南部海岸潮間帶已挖不到蛤蠣，過去小時候的經驗已發生了變化。她表示，「身而為人我很榮幸，在於可以做永續。」以行動呼籲各界關心海洋生態，並在永續關懷中重建生活。

黃子儇則於東海岸推廣自製「ECOBAG海廢工具包」，並與當地11家商家合作，開放民眾掃描租借工具包，以循環背袋進行旅行和垃圾回收。黃子儇談到，希望永續不是一次性的號召，也不再是將物品回流到消費循環中，而是真正創造環境友善。

林事務所執行長林承毅則也鼓勵青年以壯遊迎向青年永續島，壯遊不只是潮流典範，也可以實踐價值成長。築夢計畫得主們以自身專業、創意，賦予壯遊新的實驗精神，以此鼓勵青年跳出舒適圈展開屬於自己的旅行，並讓永續成為行動核心。

七屆台積電築夢計畫活動徵件對象為全國大專校院學生，專題組可組隊、跨校系參加，每隊二至五人。即日起至10月20日中午12時開放報名。

台積電文教基金會上午舉辦第七屆台積電築夢計畫開跑活動，台積電文教基金會董事王建光（中）及執行長許俊郎（左三）、教育部青年發展署主任秘書蕭智文（右三）出席現場為青年朋友鼓勵。記者曾吉松／攝影
台積電文教基金會上午舉辦第七屆台積電築夢計畫開跑活動，台積電文教基金會董事王建光（中）及執行長許俊郎（左三）、教育部青年發展署主任秘書蕭智文（右三）出席現場為青年朋友鼓勵。記者曾吉松／攝影
台積電文教基金會上午舉辦第七屆台積電築夢計畫開跑活動，本屆台積電青年築夢計畫專題組以「青年永續島」為主題，鼓勵青年朋友針對永續議題展開行動，邀請歷屆青年團隊「袋代」林育君分享壯遊計畫。記者曾吉松／攝影
台積電文教基金會上午舉辦第七屆台積電築夢計畫開跑活動，本屆台積電青年築夢計畫專題組以「青年永續島」為主題，鼓勵青年朋友針對永續議題展開行動，邀請歷屆青年團隊「袋代」林育君分享壯遊計畫。記者曾吉松／攝影
青年團隊「Underground Studio」黄子儇分享壯遊計畫。記者曾吉松／攝影
青年團隊「Underground Studio」黄子儇分享壯遊計畫。記者曾吉松／攝影

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