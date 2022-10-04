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環保署將上Podcast說故事 帶親子學習環境教育

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天表示，將設立「聽故事愛環境」環境教育網路廣播頻道。圖／環保署提供
環保署今天表示，將設立「聽故事愛環境」環境教育網路廣播頻道。圖／環保署提供

為培養幼兒及低年級學習環境保護知識，讓環境教育往下扎根，環保署今天表示，將設立「聽故事愛環境」環境教育網路廣播頻道，10月4日起每兩個周二就會在Apple Podcast、Google 播客、Sound on、Spotify、KKBOX等平台播放，以「說故事」的方式呈現歷年環境教育繪本特色。

研究顯示，聽知覺是幼兒大腦發展理解能力和語言表達的關鍵，加上COVID-19疫情的影響，居家上班已成為民眾日常，網路廣播興起，成為家長居家上班時照顧小孩的利器。

環保署以109年及110年地方環保局選拔之全國優良環境教育繪本書籍為主，結合Podcast隨選隨聽的方便性與自主性，製作「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目，111年每兩周周二上架1集，共計5集。

每集內容除了繪本故事演說外，還編撰「給大朋友的專業知識補給站」單元，內容包含環境知識補給站、原著繪本電子書、延伸介紹、給合繪本創作童謠，可作為幼教教師進行環境教育教學課程輔助工具，或家長與孩童一起聆聽時的解說資料，期望透過聽故事啟發孩童環境覺知及傳遞環境保護的重要性，讓教師或家長與孩童共同討論與發想如何解決環境問題。

居家上班 環保署 疫情

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