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包裹大量成長 郵差只得賣命送件 機車包裹堆得比人還高

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了消化日益成長的包裹、快捷郵件量，路上出現郵務士騎機車送包裹，但機車上的包裹堆得比人還高，放置得比機車還要長的情況。圖／陳英智提供
為了消化日益成長的包裹、快捷郵件量，路上出現郵務士騎機車送包裹，但機車上的包裹堆得比人還高，放置得比機車還要長的情況。圖／陳英智提供

隨著電商平台愈來愈蓬勃，中華郵政快捷、包裹量也愈來愈大，不過如今卻有郵務士反映，中華郵政近年來為了整併人力，將部分郵局的快捷股、包裹股整併，人力不足的情況下，郵務士不僅得送包裹，還得趕時效搶送快捷郵件，導致路上出現郵務士騎機車送包裹，但機車上的包裹堆得比人還高，放置得比機車還要長，當「包裹機車」在馬路上穿梭時，更是險象環生。郵務士強調，隨著快包數量急速增加，依數量和大小而言，應增設快包專投。

台灣郵政產業工會南區代表陳英智表示，一直以來就常聽到蠻多兼投支局未設置快包專投，完全由混投段的郵差兼投快包郵件，如遇到特大顆的，則由稽查或封發台協投，造成許多兼投支局的郵務士危險堆疊，勉強載運投遞，而無合法中繼站的，就違規開設中繼點，再不然就是讓郵務士危險堆疊投遞，最差的就是要郵務士來回至少3趟以上運送。

陳英智強調，按掛號郵件和郵件的特性，是不能托寄非支局中繼站的。再者，來回載送非2、3趟就能載完，那這樣子不僅無效率可言，也會增加郵務士的不可預期風險，也會每天增加大量的加班費，過量的加班也會造成郵務士的身體無法負擔。且過大的包裹和快捷由稽查和封發台人員協投，已經極度壓縮到他們的工作時間，不合理也不公平，呼籲應增設快包專投。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰則說，以往郵局的快捷、包裹兩個單位是分開的，但近年來總公司為了減少用人成本，兩個單位整併，這樣用人就不用這麼多，卻也造成同仁工作負擔加大。

廖迺辰說，近年來包裹量一直在成長，在現有的人力下，為了要把包裹寄送出去，同仁只好機車盡量載運，再加上還有快捷郵件，有時效性的考量，若還要來回載，非常浪費時間，即便總公司包裹量大可以用汽車載，但實際上為了投遞方便性，許多同仁仍選擇機車當作載具。

廖迺辰表示，全國郵局都有類似情形，總公司應該要儘速解決，否則就是讓同仁一直處在危險投遞之中。

中華郵政則強調，包裹、快捷量一直在成長，所以陸續都在有晉用新人，絕對沒有裁減人力的狀況，不過確實有部分郵局，因地處偏遠，郵件量沒有這麼大，未達設專投單位標準，所以才會編在混投段裡。

中華郵政表示，目前已請相關投遞單位，依照包裹量，評估當天是否要配置四輪汽車，又或是調整投送的收投區段，包括不要投這麼大的範圍，又或是增設中繼站，透過汽車載送到中繼站後，後續機車接駁投遞，後續也會視各地郵件情況進行優化調整。

為了消化日益成長的包裹、快捷郵件量，路上出現郵務士騎機車送包裹，但機車上的包裹堆得比人還高，放置得比機車還要長的情況。圖／陳英智提供
為了消化日益成長的包裹、快捷郵件量，路上出現郵務士騎機車送包裹，但機車上的包裹堆得比人還高，放置得比機車還要長的情況。圖／陳英智提供

中華郵政 郵局 加班費

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