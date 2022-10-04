「裡面痠痠的」55歲男長期腰痛罹癌中之王 美女醫嘆：晚期了

不少民眾都有腰痛的困擾，急診醫師田知學就分享一個55歲的男性案例，結果真的是「腰痛要人命」，一開始檢查的過程中，用遍所有儀器都找不出毛病，最後才發現竟然得了有「癌王」之稱的胰臟癌，而且已經是中晚期，難以治療。

田知學在節目《醫師好辣》中分享說，這名男性患者從四十歲開始就有腎結石，然後又不乖乖喝水，所以大概二、三個月就要跑一次醫院，大概一段時間之後就要手術治療，久而久之，石頭就愈累積愈多。

該患者某次到急診室表示自己腰痛已半年，也都沒有至泌尿科就診，只是跟往常一樣直接到急診打個止痛藥讓結石的尿排出來，但這次是真的尿不出來。田知學說，腎結石會造成腎絞痛，但她敲擊病患的腰部發現對方都沒有感覺，只有「裡面痠痠的」。

「後續幫他照了X光、驗小便沒有血尿、做超音波腎臟沒有積水」，但田知學認為這半年可能很有問題，沒想到做了電腦斷層發現，「左邊的腎臟前面有一包爛爛的東西。」

而那包「爛爛的東西」再往前看是胰臟的尾巴，就是胰臟癌。她指出，旁邊還有髒髒的腹水漸漸擴散到四周，住院後才檢查出其實已經是胰臟癌中後期。她補充，胰臟癌通常是「胰臟頭的癌症」，但是男子罹患的是「胰臟的尾巴」，所以沒有什麼徵狀。

田知學說，一般人有一個症狀，就會固定專看某一科，但可能忽略了身體其他地方的關聯性。她呼籲民眾可透過健檢抽血檢查癌症指數，可以在早期的時候，揪出身體病變，即早發現治療。