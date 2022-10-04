聽新聞
test
0:00 / 0:00
10/13起國境開放 機捷直達車離峰時段恢復30分鐘班距
配合邊境開放，桃園大眾捷運公司因應旅客及營運需求，自10月13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，其餘尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距，並持續滾動式調整營運模式。
也就是說，現今平日離峰時段，上午9點至下午17點，下午19點至營運結束，以及假日全時段，直達車都不營運，只在尖峰時段營運；如今國門開放，普通車及直達車尖峰時段營運不變，包括直達車在離峰時段也恢復班距為30分鐘。(最新時刻表將於10/6更新於官網：https://reurl.cc/x9vqqZ)。
桃捷公司表示，疫情發生後，國門邊境管制，以致機場捷運線搭乘人數產生巨大變化，從日運量7萬多人搭乘降到1萬多人。如今，隨著疫情趨於穩定，行政院拍板將在10月13日起擴大國境開放，正式實施「0+7」防疫政策，包括入境通關無症狀者可搭乘大眾運輸工具，桃捷公司因此隨勢調整直達車營運模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言