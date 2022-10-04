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10/13起國境開放 機捷直達車離峰時段恢復30分鐘班距

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國門開放，機場捷運普通車及直達車尖峰時段營運不變，包括直達車在離峰時段也恢復班距為30分鐘。桃捷公司提供
國門開放，機場捷運普通車及直達車尖峰時段營運不變，包括直達車在離峰時段也恢復班距為30分鐘。桃捷公司提供

配合邊境開放，桃園大眾捷運公司因應旅客及營運需求，自10月13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，其餘尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距，並持續滾動式調整營運模式。

也就是說，現今平日離峰時段，上午9點至下午17點，下午19點至營運結束，以及假日全時段，直達車都不營運，只在尖峰時段營運；如今國門開放，普通車及直達車尖峰時段營運不變，包括直達車在離峰時段也恢復班距為30分鐘。(最新時刻表將於10/6更新於官網：https://reurl.cc/x9vqqZ)。

桃捷公司表示，疫情發生後，國門邊境管制，以致機場捷運線搭乘人數產生巨大變化，從日運量7萬多人搭乘降到1萬多人。如今，隨著疫情趨於穩定，行政院拍板將在10月13日起擴大國境開放，正式實施「0+7」防疫政策，包括入境通關無症狀者可搭乘大眾運輸工具，桃捷公司因此隨勢調整直達車營運模式。

邊境開放，機場捷運自10月13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，其餘尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距。桃捷公司提供
邊境開放，機場捷運自10月13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，其餘尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距。桃捷公司提供

機場捷運 疫情

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