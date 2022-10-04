10/13起國境開放 機捷直達車離峰時段恢復30分鐘班距

國內新冠肺炎疫情仍處於高原期，流感也來勢洶洶！醫師提醒，若有疑似新冠症狀，快篩卻總是陰性，當心中的可能是A型流感，一旦發展成重症，致死率比新冠還高。 日前衛福部疾管署副署長莊人祥曾示警「A型流感

2022-10-04 10:39