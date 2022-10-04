治療睡眠呼吸中止症 嘉義長庚引進達文西手臂

自己或枕邊人，有晚上睡覺打鼾太大聲，又會突然沒聲，也沒了呼吸！那就要注意，恐是睡眠呼吸中止症；嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任醫師蔡明劭表示，醫療團隊已執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂，病人術後恢復與疼痛控制均有相當良好成效。

52歲張先生是忙碌的上班族，最近常常感覺睡眠不足、體力明顯衰退，以為是年紀大影響，直到聽到太太抱怨，晚上打鼾聲音不只非常大聲，有時候又會突然沒聲音，也沒有呼吸，很讓人擔心，才警覺不對，趕緊到醫院求助，經耳鼻喉科醫師診斷為睡眠呼吸中止症，並評估以手術積極介入治療，目前症狀已明顯改善。

主任醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症是人在睡覺時，上呼吸道，包括鼻咽、口咽及喉部，發生反覆性的塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞，造成吸不到空氣及窒息。

蔡明劭指出，造成呼吸中止的原因包括肥胖造成呼吸道狹窄，或是因為先天下巴較小或後縮、扁桃腺或懸壅垂過大或顱顏缺陷等，造成氣道狹小導致睡眠呼吸中止症的發生。

打鼾及睡眠呼吸中止症對健康危害甚大，蔡明劭說，因睡眠不足會造成精神不濟，不只影響工作效率，也易出現交通意外，情緒易焦慮、脾氣暴躁等問題，若是就學中的孩子，也會出現注意力無法集中、打瞌睡，學習效果差；長期反覆呼吸中止，也會使血氧濃度下降，加重心血管系統運作負荷，進一步增加心肌梗塞，中風與失智等疾病發生風險。

蔡明劭進一步指出，診斷睡眠呼吸中止症的方式為多項式生理檢查，輕度睡眠呼吸中止症可先嘗試保守治療，例如減重及使用藥物治療鼻過敏，有可能改善打鼾；中度或重度的患者，保守治療通常效果不足，可配戴連續式陽壓呼吸器治療；然而，許多病患無法適應或不願配戴陽壓呼吸器，患者可前往耳鼻喉科，由醫師根據其年齡及生理構造判斷其是否適合接受手術治療。