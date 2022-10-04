快訊

王子被爆遭鄰居投訴推媽媽出來道歉 毛弟不忍「還原事實真相」

台積宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8上櫃公司受惠

國門解封在即 律師：居家隔離政策背後限制人身自由待商榷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

治療睡眠呼吸中止症 嘉義長庚引進達文西手臂

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院耳鼻喉科睡眠醫學團隊，執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂進行整合式睡眠手術。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院耳鼻喉科睡眠醫學團隊，執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂進行整合式睡眠手術。圖／嘉義長庚醫院提供

自己或枕邊人，有晚上睡覺打鼾太大聲，又會突然沒聲，也沒了呼吸！那就要注意，恐是睡眠呼吸中止症；嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任醫師蔡明劭表示，醫療團隊已執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂，病人術後恢復與疼痛控制均有相當良好成效。

52歲張先生是忙碌的上班族，最近常常感覺睡眠不足、體力明顯衰退，以為是年紀大影響，直到聽到太太抱怨，晚上打鼾聲音不只非常大聲，有時候又會突然沒聲音，也沒有呼吸，很讓人擔心，才警覺不對，趕緊到醫院求助，經耳鼻喉科醫師診斷為睡眠呼吸中止症，並評估以手術積極介入治療，目前症狀已明顯改善。

主任醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症是人在睡覺時，上呼吸道，包括鼻咽、口咽及喉部，發生反覆性的塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞，造成吸不到空氣及窒息。

蔡明劭指出，造成呼吸中止的原因包括肥胖造成呼吸道狹窄，或是因為先天下巴較小或後縮、扁桃腺或懸壅垂過大或顱顏缺陷等，造成氣道狹小導致睡眠呼吸中止症的發生。

打鼾及睡眠呼吸中止症對健康危害甚大，蔡明劭說，因睡眠不足會造成精神不濟，不只影響工作效率，也易出現交通意外，情緒易焦慮、脾氣暴躁等問題，若是就學中的孩子，也會出現注意力無法集中、打瞌睡，學習效果差；長期反覆呼吸中止，也會使血氧濃度下降，加重心血管系統運作負荷，進一步增加心肌梗塞，中風與失智等疾病發生風險。

蔡明劭進一步指出，診斷睡眠呼吸中止症的方式為多項式生理檢查，輕度睡眠呼吸中止症可先嘗試保守治療，例如減重及使用藥物治療鼻過敏，有可能改善打鼾；中度或重度的患者，保守治療通常效果不足，可配戴連續式陽壓呼吸器治療；然而，許多病患無法適應或不願配戴陽壓呼吸器，患者可前往耳鼻喉科，由醫師根據其年齡及生理構造判斷其是否適合接受手術治療。

嘉義長庚醫院表示，耳鼻喉科睡眠醫學團隊已執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂進行整合式睡眠手術，針對口咽部五大類組織採取不同的治療策略，可保留人體構造與生理機能，對於病人術後恢復與疼痛控制均有相當良好成效。

嘉義長庚醫院耳鼻喉科睡眠醫學團隊，執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂進行整合式睡眠手術。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院耳鼻喉科睡眠醫學團隊，執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂進行整合式睡眠手術。圖／嘉義長庚醫院提供
呼吸中止原因包括肥胖造成呼吸道狹窄、先天下巴較小、後縮、扁桃腺等，造成氣道狹小，導致睡眠呼吸中止症的發生。圖／嘉義長庚醫院提供
呼吸中止原因包括肥胖造成呼吸道狹窄、先天下巴較小、後縮、扁桃腺等，造成氣道狹小，導致睡眠呼吸中止症的發生。圖／嘉義長庚醫院提供

睡眠 手術 醫師

延伸閱讀

女神怎麼了？韓韶禧巴黎看秀雙頰凹陷、手臂脖子骨頭突出　影片曝光澎潤美肌全消失

影／為了信仰「持續舉手10年」 苦行僧手臂萎縮發黑堅持不放

台中非法養鴨場涉竊佔國有地 陳椒華「終止租約」

高醫等3院達文西治療大腸直腸癌成果 登國際期刊

相關新聞

今天重陽節命理師教開運11招 一招做好招財最關鍵

今天是農曆9月9日重陽節，民俗專家將奇數數字視為陽數，9為最大陽數，有「老陽」之稱，命理師楊登嵙說，今天有11招開運的方...

有症狀快篩陰別輕忽 醫警告：若中一病毒重症死亡率高達20%

國內新冠肺炎疫情仍處於高原期，流感也來勢洶洶！醫師提醒，若有疑似新冠症狀，快篩卻總是陰性，當心中的可能是A型流感，一旦發展成重症，致死率比新冠還高。 日前衛福部疾管署副署長莊人祥曾示警「A型流感

快篩陰卻仍有症狀？對抗新冠後遺症 這幾種水果先不要吃

清冠一號治不了「長新冠」？中醫認為，新冠肺炎造成氣陰兩虛，咳嗽、腦霧、失眠等症狀遲遲不斷根，除了服藥調理，兩類食物一定要忌口。

國慶3天假 國道天天都塞車 國五連假前一天恐塞17小時

本周就是國慶連假，儘管僅是3天的短假期，不過高公局研判一日旅遊旅次將明顯增加，尤其宜花東地區為國內旅遊熱門景點，預估國五...

兒科醫收大批私訊問「新冠確診後何時打流感疫苗？」 他曝2時間點

公費流感疫苗於10 月 1 日正式開打，不過許多家長卻遲遲不敢讓孩子施打，原因是有孩子剛接種完新冠肺炎疫苗，還有的才剛確診康復，因此家長們擔憂短期間內注射流感疫苗會引發副作用。一名兒童急診科醫師近來就收到許多家長私訊詢問，於是特地發文列出「2時間點」供民眾參考。

超級悠遊卡全新亮相 手機靠卡即可立刻加值、查即時交易紀錄

悠遊卡邁向全數位化終於又再前進一步，全新「SuperCard 超級悠遊卡」正式開賣，卡片技術規格大升級，除了單筆消費上限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。