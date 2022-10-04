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國內港埠業務費將調漲10％ 明年元旦正式上路

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
港埠費率已長達24年未調整，為此，台灣港務公司今年4月起召集相關業者、勞工討論，最後達成調漲10％的共識。台灣港務公司今表示，新費率方案將自明年1月1日起實施。圖／台灣港務公司提供
港埠費率已長達24年未調整，為此，台灣港務公司今年4月起召集相關業者、勞工討論，最後達成調漲10％的共識。台灣港務公司今表示，新費率方案將自明年1月1日起實施。圖／台灣港務公司提供

港埠費率已長達24年未調整，為此，台灣港務公司今年4月起召集相關業者、勞工討論，最後達成調漲10％的共識。台灣港務公司今表示，新費率方案將自明年1月1日起實施。

港務公司表示，以調漲10%為原則，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距。其中「碼頭碇泊費」的部分，依照既有級距費率調漲10％，並調整6萬總頓以上級距為6至12萬、、12至18萬及18萬總噸以上等三項級距。

此外，「曳船費」的部分，則是依照現有級距費率調漲10％至35％，並整併未滿1400匹馬力級距，原5000匹馬力以上，調整為5000至6000匹、6000至7000匹、7000匹以上馬力級距。

港務公司表示，「帶解纜費」部分，同樣是依照現有級距調漲10％，原1.5萬總噸以上，調整為1.5至3萬、3至6萬、6至12萬及12萬噸以上級距，並新增浮筒作業纜工費加成50%。至於棧埠業務費則均以既有級距費率調整10%，其中包括裝卸費、棧租費、碼頭通過費等。

港務公司表示，港埠費率涵蓋船舶停靠以及貨物裝卸倉儲等各項港灣與棧埠作業收費項目，上次通盤調整為民國87年，至今已24年未調整，期間各項物價指數、油價與薪資等均已大幅調漲，民營港埠服務業者均期盼能調漲以合理反映實際作業成本。

港務公司表示，次費率調整因項目眾多，涉及國內外航商、船代、貨主、港埠作業業者等各方關係人，新方案昨已獲交通部核定，預計明年元旦起實施。

港埠費率已長達24年未調整，為此，台灣港務公司今年4月起召集相關業者、勞工討論，最後達成調漲10％的共識。台灣港務公司今表示，新費率方案將自明年1月1日起實施。圖／台灣港務公司提供
港埠費率已長達24年未調整，為此，台灣港務公司今年4月起召集相關業者、勞工討論，最後達成調漲10％的共識。台灣港務公司今表示，新費率方案將自明年1月1日起實施。圖／台灣港務公司提供

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