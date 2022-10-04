兒科醫收大批私訊問「新冠確診後何時打流感疫苗？」 他曝2時間點

公費流感疫苗於10月1日正式開打，不過許多家長卻遲遲不敢讓孩子施打，原因是有孩子剛接種完新冠肺炎疫苗，還有的才剛確診康復，因此家長們擔憂短期間內注射流感疫苗會引發副作用。一名兒童急診科醫師近來就收到許多家長私訊詢問，於是特地發文列出「2時間點」供民眾參考。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任在其臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，最近有許多家長私他訊詢問流感疫苗該何時施打，故他針對最常被問的兩大問題進行回應。

一是「孩子接種完新冠肺炎疫苗，多久可以接種流感疫苗？」醫師說明，新冠疫苗和流感疫苗均為「不活化疫苗」，不論相隔多長時間都可接種，也可選擇同時接種。不過為了釐清兩種疫苗的副作用，大多會採分開接種，一般間隔 7 天以上，保守者則可間隔 14 天以上，因為新冠肺炎 mRNA 疫苗心肌炎副作用多於接種後14天內發生。

其次是「新冠肺炎確診後，多久可以接種流感疫苗？」醫師回應，只要確診7天解隔離後，症狀明顯緩解且經醫生評估同意，就可接種流感疫苗。他也提醒，由於過去兩年高度防疫造成的免疫負債，今（2022）年流感很有可能爆發大流行，因次極力建議民眾接種流感疫苗，可以大幅降低流感併發症的機率。