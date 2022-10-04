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遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

一家人玩花蓮住飯店 刷房卡驚見「裡面有人」還發生兩次！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己推開房門後，發現裡頭有人。示意圖／Ingimage
網友分享自己推開房門後，發現裡頭有人。示意圖／Ingimage

出門旅遊難免「踩雷」，住宿也可能碰上各種倒楣事。近日有網友在臉書「靠北住宿2.0」分享自己先前入住花蓮某飯店，拿著櫃台給的房卡準備進房時卻碰上「房間裡有人」的窘境，而且還接連發生兩次，令網友傻眼直呼：「這飯店給房間是用抽籤的方式在給嗎？」

網友投稿分享一家四口在9月初到花蓮旅遊，準備入住某飯店四人房，當時已經晚上十點多，櫃台只有一人，服務人員來回奔波處理事情，終於輪到原PO辦Check-in時，櫃台人員又因找不到訂房的資料、處理國旅補助，前前後後讓人等了半小時，才終於拿到房卡。

豈料，一家四口到了房間門口拿出房卡感應推開門時，門竟從房內被扣住，原PO這才意識到，這房間裡有人，嚇得他們不斷道歉並向櫃台反映，服務人員又給了另一張房卡，這回打開門發現是間「三人房」，只好再度通知櫃台。

櫃台人員上樓查看後又給了張新的房卡，原PO的老公還開玩笑地問道，這次裡面應該沒人了吧，服務人員表示「沒人請放心」，接著便按了兩三下電鈴，確認無人回應後拿出房卡開門，沒想到一模一樣的事件重演，門竟然又被房裡的人從裡頭扣住，櫃台人員也嚇得直說「怎麼會這樣」並不斷向原PO道歉。

最終網友一家人終於入住五人房，得以好好休息，他表示好在房內的住客都沒有生氣，而櫃台人員的態度一直都很好，並解釋可能是因為交班資料沒有弄清楚才會發生這樣的烏龍：「這次之後，以後入住房門一定要反鎖，因為不知道會不會發生一樣的事。」

貼文曝光網友直呼這實在太扯：「太誇張了，這飯店給房間是用抽籤的方式在給嗎？」、「目前我聽過的故事，除了地震飯店倒塌以外這個最扯」、「一間就很誇張了，還那麼多間⋯傻眼」、「好險沒看到什麼刺激的」，也有人表示原PO碰到這種情況還沒動氣很厲害：「如果是我會生氣」、「你脾氣超好」。

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