7-8期發票16人中千萬 是你嗎?

今年7-8月期統一發票中獎號碼已於上月底開出，財政部賦稅署統計，本期1000萬元獎項共開出16張、200萬獎項則開出13張，本期領獎期間為今年10月6日至明年1月5日，提醒中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎。

本期千萬特別獎獎號為「05701942」。獎金200萬元的特獎號碼為「97718570」。頭獎（20萬元）3組分別為「88400675」、「73475574」、「53038222」。

財政部賦稅署將於今天下午公布詳細的中獎清冊，但連鎖超商或量販業者先前已陸續公布部分中獎幸運兒，以統一超商為例，本期共開出3組1000特別獎，一人在新北市新店區正民門市僅花49元購買民生用品、一人在台中市大雅區晞寶門市花49元買飲料，以及1人在台東縣台東市東捷門市花300元買數位商品。200萬特獎則有一人在台中市大里區大金門市買15元的飲品。

全聯則開出一張200萬特獎，是一位民眾在台南和緯店花費114元購買兩瓶豆漿。