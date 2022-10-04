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有症狀快篩陰別輕忽 醫警告：若中一病毒重症死亡率高達20%

聯合新聞網／ 綜合報導
有感冒症狀卻快篩陰不代表沒事，醫師提醒可能是流感。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
有感冒症狀卻快篩陰不代表沒事，醫師提醒可能是流感。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

國內新冠肺炎疫情仍處於高原期，流感也來勢洶洶！醫師提醒，若有疑似新冠症狀，快篩卻總是陰性，當心中的可能是A型流感，一旦發展成重症，致死率比新冠還高。

日前衛福部疾管署副署長莊人祥曾示警「A型流感已經蠢蠢欲動」，也有不少專家預估秋冬流感恐大爆發，主因是邊境管制放寬，而過去2年未感染流感病毒的絕大多數國人，對於流感的抗體都掉下來了。

小兒科醫師林智葳在臉書粉專撰文指出，由於民眾積極防疫，過去常見的季節性流行疾病沉寂了2年，但近來在門診出現許多「高燒不退、全身痠痛」，快篩卻屢屢是陰性的病患，經過轉診或進一步檢查才知道，原來得的是A型流感。

林智葳表示，流感與新冠都屬於呼吸道類病毒，傳染途徑類似，前者感染初期多為全身性症狀，如發燒、肌肉痠痛、頭暈無力，後者則是喉嚨痛、聲音沙啞、流鼻水、打噴嚏等上呼吸道症狀為主。而流感必須由醫事人員執行快篩，因此若出現相關症狀卻屢篩陰，記得要請診治醫師幫忙採檢。

林智葳強調，流感病毒並非溫馴病毒，感染之後同樣有重症與死亡風險，且重症的死亡率達20%，比起新冠目前的6%高出許多，若同時染上新冠和流感病毒，死亡率更上看30%，因此不可不慎。

「流感疫苗是屬於技術純熟、歷史悠久並擁有完整數據的疫苗，沒有特殊禁忌症前提下，我都會鼓勵盡量施打。」林智葳進一步說明，流感與新冠都屬於不活化疫苗，可以同時施打，只是若確診新冠，需3個月後才能接種新冠疫苗，流感則無任何限制。

公費流感疫苗已於10月1日開打，第一階段對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象，第二階段則自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

林智葳醫師分享自己接種流感疫苗的照片。 圖擷自「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」粉專
林智葳醫師分享自己接種流感疫苗的照片。 圖擷自「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」粉專

流感 快篩 新冠肺炎

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