國境解封旅宿缺工？業者快來申請省力輔具、友善中高齡補助

因應國境即將解封，蓄勢待發的觀光旅宿出現人力荒。高雄市勞工局協助旅館業者解決缺工問題，除積極辦理就業媒合，並在中高齡職務再設計審查會首件旅宿業者省力輔具申請，讓從事旅宿業的中高齡者可以更輕鬆省力，延長工作意願，也讓業者可以順利招募更多的橘世代投入就業。

勞工局表示，隨著全球疫情逐漸獲得控制，勞工局8月就主動拜訪高雄市旅舘商業同業公會，討論國境解封後的因應對策。業者表示，現有員工普遍為中高齡者，體能隨著年齡增長而衰退，原本得心應手的清潔整理房務工作愈來愈吃力，而重體力的例行性工作也較難獲得年輕求職者青睞，希望政府伸出援手協助留才、求才。

勞工局訓就中心於是輔導業者，透過「中高齡職務再設計計畫」，經過審查會委員決議補助電動四輪搬運車、手推式掃地機及手動式吸塵掃地機等省力輔具，可幫助在職中高齡員工更有效率完成房務工作，避免造成肌肉骨骼傷害，也讓業者可以提供更多的中高齡工作機會。

訓就中心主任楊茹憶表示，以往透過「中高齡職務再設計」補助就業輔具，讓中高齡工作者可以更省力從事工作，申請者多以製造業者為主，但高雄市幅員廣闊，包括旅宿業、農漁業等地緣性的就業場域，也有許多在地中高齡、高齡的長者投入工作。這次審查旅宿業者所申請的補助品項，經過委員多方討論後決議通過，希望可以協助旅宿業的受僱長者工作順利，未來也可鼓勵更多的旅宿業者提出申請，紓解缺工燃眉之急。