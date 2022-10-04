快訊

遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國境解封旅宿缺工？業者快來申請省力輔具、友善中高齡補助

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
旅宿業中高齡工作者需耗費體力從事房務清潔整理工作，可申請購置省力輔具。圖／高雄市勞工局提供
旅宿業中高齡工作者需耗費體力從事房務清潔整理工作，可申請購置省力輔具。圖／高雄市勞工局提供

因應國境即將解封，蓄勢待發的觀光旅宿出現人力荒。高雄市勞工局協助旅館業者解決缺工問題，除積極辦理就業媒合，並在中高齡職務再設計審查會首件旅宿業者省力輔具申請，讓從事旅宿業的中高齡者可以更輕鬆省力，延長工作意願，也讓業者可以順利招募更多的橘世代投入就業。

勞工局表示，隨著全球疫情逐漸獲得控制，勞工局8月就主動拜訪高雄市旅舘商業同業公會，討論國境解封後的因應對策。業者表示，現有員工普遍為中高齡者，體能隨著年齡增長而衰退，原本得心應手的清潔整理房務工作愈來愈吃力，而重體力的例行性工作也較難獲得年輕求職者青睞，希望政府伸出援手協助留才、求才。

勞工局訓就中心於是輔導業者，透過「中高齡職務再設計計畫」，經過審查會委員決議補助電動四輪搬運車、手推式掃地機及手動式吸塵掃地機等省力輔具，可幫助在職中高齡員工更有效率完成房務工作，避免造成肌肉骨骼傷害，也讓業者可以提供更多的中高齡工作機會。

訓就中心主任楊茹憶表示，以往透過「中高齡職務再設計」補助就業輔具，讓中高齡工作者可以更省力從事工作，申請者多以製造業者為主，但高雄市幅員廣闊，包括旅宿業、農漁業等地緣性的就業場域，也有許多在地中高齡、高齡的長者投入工作。這次審查旅宿業者所申請的補助品項，經過委員多方討論後決議通過，希望可以協助旅宿業的受僱長者工作順利，未來也可鼓勵更多的旅宿業者提出申請，紓解缺工燃眉之急。

勞工局提醒事業單位，112年「繼續僱用高齡者補助計畫」申請日只到今年10月31日，雇主要把握機會提出申請，繼續僱用112年將滿65歲，且任職已滿3個月以上的在職員工，可提出申請。經審查符合相關條件，事業單位每僱用1名高齡勞工，最長可領18個月，最高可領25萬8千元補助，可洽詢高雄市各就業服務站。

旅宿業中高齡工作者需耗費體力從事房務清潔整理工作，可申請購置省力輔具。圖／高雄市勞工局提供
旅宿業中高齡工作者需耗費體力從事房務清潔整理工作，可申請購置省力輔具。圖／高雄市勞工局提供

勞工局 高雄市

延伸閱讀

北市府輔導防疫旅館退場 加碼補貼每房2000元

華航迎解封全航線客運增班 聯名卡購票享優惠再抽機票

解封倒計時！五大國外旅遊行程優惠1次看，免費辦護照、買一送一、日韓最低1萬初頭

中國民眾羡慕各國解封自嘲籠中鳥 出城難入境更難

相關新聞

今天重陽節命理師教開運11招 一招做好招財最關鍵

今天是農曆9月9日重陽節，民俗專家將奇數數字視為陽數，9為最大陽數，有「老陽」之稱，命理師楊登嵙說，今天有11招開運的方...

有症狀快篩陰別輕忽 醫警告：若中一病毒重症死亡率高達20%

國內新冠肺炎疫情仍處於高原期，流感也來勢洶洶！醫師提醒，若有疑似新冠症狀，快篩卻總是陰性，當心中的可能是A型流感，一旦發展成重症，致死率比新冠還高。 日前衛福部疾管署副署長莊人祥曾示警「A型流感

泡三溫暖、洗澡水40度都不好！日醫羅列九大「NG健康常識」

三溫暖、泡溫泉療養、睡滿7個小時等等，這些都是普遍存在於坊間的健康常識。然而日本媒體「NEWポストセブン」秋津壽男和望月理惠子兩位醫師，羅列了九項大家習以為常的NG健康知識，表示這些認知已經不合時宜，甚至還可能有造成反效果的風險。

國慶3天假 國道天天都塞車 國五連假前一天恐塞17小時

本周就是國慶連假，儘管僅是3天的短假期，不過高公局研判一日旅遊旅次將明顯增加，尤其宜花東地區為國內旅遊熱門景點，預估國五...

今秋老虎最終日 明東北季風報到 北台降10度、雨連5天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高溫仍達36、37度〔北部(台北...

7-8月期發票16人中千萬 是你嗎？

今年7-8月期統一發票中獎號碼已於上月底開出，財政部賦稅署統計，本期1000萬元獎項共開出16張、200萬獎項則開出13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。