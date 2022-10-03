大疫過後故宮人潮回不去了？ 吳密察：合理數字是200萬

故宮疫情前2019年的參觀人次為383萬人，去年跌到僅剩41萬人。故宮院長吳密察今赴立院就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」進行專題報告。他表示，第一波邊境解封開放國家未包含陸港澳、而故宮主要觀眾是陸港澳，因此故宮不會預期回到疫前水準，設定今年遊客人次目標為50萬；而未來故宮一年的合理入館人次是200萬。面對後疫情時代，故宮將推出串聯觀光產業、推動區域共同行銷、辦理館所聯票及旅遊套票等五大措施。

立委張廖萬堅指出，疫情前故宮北院的主要觀眾是外籍遊客占八成，其中第一名是大陸，陸港澳便占四成。但13日邊境解封的第一波開放國家名單中，陸港澳不在其中。故宮目標應該放在日韓和東南亞，其中尤以東南亞觀光客成長潛力不容小歔。但官網只有英語和日語。吳密察表示，會趕緊加上韓文。

香港故宮七月開幕，多位立委質詢時提及台北故宮和香港故宮的競爭，憂心影響台港澳遊客來看故宮的意願。吳密察表示，香港故宮和台北故宮並非正面競爭，因為香港故宮主打的是遊港陸客。此外，香港故宮沒有正式館藏，而是展出北京故宮藏品，不像台北故宮擁有69萬件藏品。此外，遊客不會只為了故宮而來，故宮必須跟台灣其他景點一起合作行銷，吳密察認為台灣整體的吸引力大過香港。

209年故宮的外國觀光客有310萬，扣除陸港澳大概有150萬人，包括歐美、東南亞等。立委洪孟楷問故宮預計多久可恢復此一水準？吳密察認為，不應該期待2019年的水準，「不能像以前一樣擠滿人」。吳密察認為故宮合理的入館人數一年是200萬人，北院一天最高上限是8千人。

故宮針對後疫情時代提出串聯觀光產業、推動區域共同行銷、辦理館所聯票、參與國際展會及國際行銷活動等五大方案搶國際客，立委林奕華質疑此一規劃沒有用故宮的展覽內容吸引國外觀光客。吳密察表示，本周故宮北院就要推出國寶重磅展「寫盡繁華：晚明文化人王世貞與他的志業」，133件展品中，17件屬國寶級文物，包括王羲之「快雪時晴帖」、懷素「自敘帖」。而明年的展覽會在今年年底就公告檔期跟展題，方便國際遊客規劃參訪時間。