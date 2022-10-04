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泡三溫暖、洗澡水40度都不好！日醫羅列九大「NG健康常識」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。圖片來源／ingimage
日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。圖片來源／ingimage

三溫暖、泡溫泉療養、睡滿7個小時等等，這些都是普遍存在於坊間的健康常識。然而日本媒體「NEWポストセブン」秋津壽男和望月理惠子兩位醫師，羅列了九項大家習以為常的NG健康知識，表示這些認知已經不合時宜，甚至還可能有造成反效果的風險。

NG1.洗三溫暖

在蒸氣間與冷泉池來回的三溫暖，其實容易造成短時間血管激烈收縮，對心血管容易造成負擔。如果要洗，務必注意入浴時間，不要在蒸氣浴裡頭待太久，冷水也只要給手腳沾過就可以了。

NG2.「泡半身浴」促進流汗

事實上不管全身浸泡熱水，還是只泡一部分，流汗量都不會差太多，也沒有科學根據支持泡半身浴更健康。

NG3.洗澡水溫40度

若是在睡前入浴，40度的水溫會因為溫度過高，讓交感神經活動更加旺盛，妨礙到睡眠品質。設定在38度左右即可。

NG4.每天洗澡

皮膚上其實含有油脂與微生物，這些與人體產生平衡。不過要是洗澡次數太頻繁，或者清潔劑和肥皂使用過量，容易洗掉這些東西，造成免疫系統能力下降。

NG5.溫泉療法。

事實上，溫泉療法並沒有得到醫療方面的證實。只能說在安靜的場合放鬆，有讓身體休息的功效而已。

NG6.晚上10點至凌晨2點是睡眠黃金期

無論何時入睡的，重點都在最一開始的三小時產生內分泌，才是睡眠的黃金期。

NG7.睡滿7個小時

睡眠的重點在於品質而不是量，睡眠品質高的四小時，功效也大於品質差的8小時。

NG8.長時間睡眠儲備體力

長時間睡眠或許可以恢復體力，但「儲備體力」是不可能的。

NG9.想要睡好覺，就選用柔軟的棉被枕頭

太軟的枕頭和棉被，其實對睡眠中的翻身動作有礙，讓身體必須花更大的力氣才能翻身，因此最好選擇有點硬度的寢具比較好。

睡眠 醫師 溫泉

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