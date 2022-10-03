醉月當歌-杜忠誥．張培均書畫展 10/4起邀您走進氣韻靈動的藝術對話

當東方書法遇上西方油畫，會碰撞出怎樣的創意火花？10月4日在國立臺北科技大學藝文中心濟慶館展出一場跨界對話的「醉月當歌－杜忠誥．張培均書畫展」，細細品味藝術家「創作迷狂．心月孤懸．當下忘懷．抒唱我情」的酣暢喜悅。

台北的藝友們特別有福氣，兩位成長於彰化的藝術家在台北展出。書法界巨擘杜忠誥去年底獲新竹楊文科縣長、彰化王惠美縣長之邀，在新竹縣政府文化局美術館與彰化縣縣立美術館展出「墨海掣鯨—杜忠誥竹塹‧磺溪巡迴展」，為讓台北藝友就近欣賞，因緣際會由鍾鼎國際藝術促成此次在台北科技大學藝術中心展出。

杜忠誥的書藝之路是個傳奇，如同習武者訪遍天下武林高手，兼擅篆隸楷行草五體書。並深究甲骨、金文及簡牘帛書之字形結構與筆趣，別開新局。34歲曾雙獲中山文藝獎及吳三連文藝獎，44歲獲行政院國家文藝獎，68歲獲總統府頒授「二等景星勳章」之殊榮。杜老師一生樂於學習，集文學、古文字學、禪學於一身。故能在書法藝術上「熔舊鑄新、幻化蛻變」，從傳統淬煉出發，以至後現代的大膽嘗試，書境與時俱進。藝評家李思賢教授讚譽他是「匯集時代之大成、最經典的標竿人物」。

「醉月當歌－杜忠誥．張培均書畫展」非常具有指標意義。杜忠誥老師從「墨海掣鯨」畫冊中挑選36件作品外，特意再另添約24件新作，其中除少數幾件實驗性創作外，杜老師把近四、五年來個人較為滿意的傳統模式的作品與藝友們分享。杜忠誥謙稱，「今年開春後所寫的行草書，漸有得心應手的自在感，自覺頗有幾分吾家少陵所謂『晚節漸於詩律細』之喜悅，故也樂於與大家分享。」

張培均老師去年在臺北科技大學藝文中心展出《萬物一體》系列作品令人驚艷。本次特別發表《萬物一體》系列九《大愛無疆》油畫，蘊含佛經「以指標月」的譬喻，以人們心中潛藏的「小王子」為主軸，最終悟得圓滿如月的清淨本心。2022年新系列作品《明心之鹿》，創作多幅以鹿為主題的作品，「鹿」代表著清淨無染的本我，鹿即「路」，「明心之路」是一個頓悟心靈實相的過程。張培均的作品中充滿純真、靜謐之美，讓人想像力飛馳，自然蘊含生命智慧的妙趣。

西方抽象繪畫的無限想像空間，東方書法藝術的神妙意境，看似相異，卻又相應。「醉月當歌－杜忠誥．張培均書畫展」是一場氣韻靈動，蘊含陰陽智慧的藝術對話，歡迎來參與這場洗滌心靈的盛宴！搶先預覽《醉月當歌－杜忠誥．張培均書畫集》https://reurl.cc/jGK77M

展出期間：2022.10.4(二)~10.23(日)

展出地點：國立臺北科技大學藝文中心濟慶館

地址：臺北市大安區忠孝東路三段1號 電話：02-27712171 #6100

（開放時間：週一~週五10:00-18:00 週六~週日13:00-18:00）

主辦：鍾鼎國際藝術 | 協辦：尚磊科技股份有限公司/臺北科大材資系教育基金會/馥森阪治 | 策展：魔域行銷

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