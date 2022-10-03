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2022南國漫讀節／潘孟安＆鄭麗君談文化轉譯與城市靈魂

聯合報／ 記者顏甫珉／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安(左)、青平台基金會董事長鄭麗君對談文化如何深植人心。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安(左)、青平台基金會董事長鄭麗君對談文化如何深植人心。圖／屏東縣政府提供

文化是個龐大無比的命題，每個人無分國籍、種族、年齡、性別，其實都在其中生活著，並默默透過個人思想和行動，讓文化有了疊加和位移。2022南國漫讀節是全台最具指標性的閱讀活動，由於反應熱烈，特別加開「文化特別場」，其中重頭戲場次在昨日下午於屏東總圖登場，由前文化部長、現任青平台基金會董事長鄭麗君，以及屏東縣長潘孟安，並由陳明珠擔任主持人，以「文化的多向轉譯與當代解讀」為題，分享如何讓文化被更多人了解與認識，走入大眾心中。

鄭麗君認為文化是從土地上長出來，也存在每個人的生活中，每個人都可以定義台灣文化，一起參與創造，既繼傳承又創新；潘孟安也認為，文化主體來自人民與土地，如同大樹的生長，先在土地裡尋找養分，往天空找尋向陽的方向，因此他治理屏東任內，對於文化發展秉持「越在地、越國際」的精神，文化治理從土地歷史、生活成長等，在當代社會開啟新的面貌。

文化就在生活裡　呈現最美好模樣

鄭麗君在文化部長任內，對於南國文化非常關心，也大力推動屏東各項文化計畫，如場館再造、創造文化生活圈等，讓潘孟安稱讚「鄭麗君是屏東文化發展的重要推手」。鄭麗君分享自己在屏東的眼見所及，文化如何透過多向轉譯，她認為每位在屏東總圖閱讀的民眾，在不同樓層與設計中，都能找到最舒適的樣子，這就是「文化就在生活裡」的最佳詮釋。

鄭麗君細數文化建設如何快速走入民眾生活中，如8月曾帶家人造訪勝利星村，發現不只是硬體修復，加入獨立書店、建構文化場域、文化商店，呈現出屏東在地的文化，成為非常完美的再造歷史典範，還有台灣設計展、台灣燈會在屏東，從在地的文化出發，發展成專屬於南方的文化風景，「我屏東，我驕傲，屏東成為城市中文化治理的重要典範」鄭麗君表示。

文化才是城市靈魂　讓屏東成為文化燈塔

潘孟安認為「文化才是城市的靈魂」，分享如何讓屏東從文化沙漠，現在成為文化綠洲，未來更希望成為台灣的文化燈塔。從上任之初，他快速翻轉並持續改變，以程式設計師角度擘畫，「每一座城市若是都在追求同樣複製的東西，不能只有華麗建築，更要有文化的內容，基底來自於生活情境，屏東就像一本大書，一場永不斷電的電影」。

因此潘孟安以文化治理屏東，從日常生活加入設計與美學，不僅是硬體場館的再造或活化，各種藝文場館如屏菸1936文創基地、屏東總圖、勝利星村，更有許多活動如藝文沙龍、音樂沙龍等，並加入多元策展，也打造台灣最知名、時間最長的「南國漫讀節」，代表著屏東自創的文化品牌。潘孟安表示，先了解在地文化，並加入當代語言，如恆春半島歌謠祭，讓傳統古調民謠得以傳唱，還加入西方交響樂元素、也打造出音樂劇，讓在地傳統文化經過轉譯，更貼近當代人的生活面貌。

文化的轉譯不是一簇可及的事情，鄭麗君表示「未來是人創造的」，而台灣人先了解自身文化的多元面貌，有了主體性的文化，就能往世界去發展，期待共創美麗的台灣文化。

2022年南國漫讀節將陸續公開其他場次報名，11月5日在屏東總圖將有王偉忠、蔡詩萍對談，11月6日在恆春社福館，特別邀請到曹瑞原與藍祖蔚對談，相關報名請上Accupass網站。

屏東縣長潘孟安(左起)、青平台基金會董事長鄭麗君、主持人陳明珠共同對談。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安(左起)、青平台基金會董事長鄭麗君、主持人陳明珠共同對談。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（前排右5起）、青平台基金會董事長鄭麗君、主持人陳明珠，一同暢談文化如何透過轉譯，與民眾產生關係。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（前排右5起）、青平台基金會董事長鄭麗君、主持人陳明珠，一同暢談文化如何透過轉譯，與民眾產生關係。圖／屏東縣政府提供

鄭麗君 潘孟安 南國漫讀節

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影／南國漫讀節 潘孟安、鄭麗君對談文化的多向轉譯

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