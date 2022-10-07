帶著爺奶一起「玩」 宜居臺中young起來

最近在台中的長輩圈裡，很流行一句話，「我明天沒有空，要去據點做運動」，究竟是甚麼樣的活動，讓以往對參與健康促進興致缺缺的男性長輩們，變得引頸期盼每周課程的到來，原來，是市府辦理的強化肌力課程，邀請專業的健身教練教導據點志工，再由志工教導長輩正確的使用力量以及保護自己預防不良動作導致受傷的方法，沒想到反應異常熱烈，還刮起一陣社區運動新風潮。

台中刮起一陣社區運動新風潮，不少長輩總嚷嚷著要去據點做運動。 圖／臺中市政府 提供

社會局指出，年紀大了，身體各方面機能的退化，會增加長輩受傷的風險，所以才想說安排10個據點至健身房及國民運動中心上課，沒想到卻意外在長輩間爆紅，社會局表示，經由長輩的回饋，並考量多元發展及區域特性，今年在據點共計辦理綜合肌力45班、啦啦舞7班、高齡瑜珈12班、樂樂棒球18班以及地板滾球15班系列課程，共有97處據點共同參與，至少2,000位長輩參加據點運動相關課程。

市府在97處據點辦理強化肌力的課程，收到長輩熱烈的回饋。 圖／臺中市政府 提供

從每一堂課程看見的笑容，就能知道他們有多樂在其中，參加樂樂棒球的阿公們笑著說，年輕時候想打棒球的夢想都滿足了，阿嬤說，打棒球很安全、很好玩，將球打擊出去的時候成就感滿滿；經過啦啦舞、瑜珈課洗禮的長輩，更是活力滿滿，青春再現，不僅柔軟度更好了，晚上也更好睡了。

為了讓報名課程的長輩們也有競賽舞台，社會局在9月及10月規劃趣味接力、樂樂棒球以及地板滾球比賽，社會局表示，近年積極於各里佈建社區照顧關懷據點服務，就是為了豐富老後生活及預防長輩失智，據點由107年的356處，成長至目前的450處，預計於111年底達成470處，成長率32%，為提升服務的便利性，採用由社區志工服務社區長輩的模式，形成「在地人關懷在地人」優勢，破除長輩心防，並導入多元主題的健康促進活動，期望讓不同狀態的長者在身體、心靈、社會參與、認知等層面皆有所提升，當個幸福的銀髮樂活族。

為了照顧不同興趣的長輩，社會局也在社區照顧關懷據點發展多元專案活動，在15處據點開辦木工悠活班，讓300位長輩一起動手做童玩，除了完成的成品兼具育樂與實用性外，在課堂中親手作的過程更能建立長者的自信心，發揮創意在童玩作品上畫出與在地社區的連結，每個人的作品都是獨一無二的。

為打破世代藩籬，不少長輩加入體驗電競手遊的行列。 圖／臺中市政府 提供

另外，為打破社會大眾對老的刻板印象，促進世代間交流互動，也首度在2處據點辦理電競課程，帶領30位長輩移師網咖實戰，讓長輩體驗跑跑卡丁車，規劃6週課程內容，學習競速甩尾和遊戲道具，也讓年輕人看見長輩勇於挑戰的精神。

無法來到據點的長輩，社會局透過培訓志工，藉由60位志工至30位長輩家中關懷時，提供夢想人生桌遊、藝術創作、居家趣味運動(枕頭戰)、居家作業本、手遊操作等豐富的課程，促進居家關懷豐富度及長輩身心健康，不出門，也能有精彩的老後人生。

社會局培訓志工，到府提供豐富課程，促進長輩身心健康。 圖／臺中市政府 提供

(臺中市政府 廣告)