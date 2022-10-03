永續行動嘉年華 10/15（六）、10/16（日）登場，3 大亮點搶先看、免費報名拿限量好禮
聯合國頒布永續發展目標（SDGs）成為世界共通的語言；「如何愛地球」的全球搜尋次數於 2021 年創下歷史新高——當永續發展漸成顯學，身為地球村的公民，如何具備相應的「永續力」回應當代問題、邁向永續未來？
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動的「永續行動嘉年華」將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名！
【亮點一：陣容最堅強！5 大議題夥伴共同策展】
嘉年華策展從 5 大關鍵社會議題出發，匯集 5 家具代表性的社會創新組織共同策展——
●教育Ｘ總統創新獎得主「均一平台教育基金會」
●環保Ｘ台灣純淨保養品牌「綠藤生機」
●社會兼容Ｘ全台最大東南亞移工學習社群「One-Forty」
●食農Ｘ米其林亞洲首選乳品「鮮乳坊」
●城鄉發展Ｘ十大傑出青年點燃地方活力樞紐「甘樂文創」
透過各組織深耕多年的豐富經驗與洞察，帶公民深度了解台灣重要的永續發展趨勢。
【亮點二：形式最豐富！3 大型態活動多元呈現】
現場包含「未來論壇」、「創新展覽」、「選物市集」3 大區域：
●未來論壇：邀請超過 30 位各領域重磅講者分享永續力的實踐，除了交流各式社會議題的創新解方，更能應用於生活與工作中。主題演講將由演員、金鐘主持人獎得主大霈分享永續心法與行動
●創新展覽：以互動形式邀請民眾參與為期兩天的大型社會創新實驗，除了親身體驗教育、食農、環保等各式議題，更共同創造對各式議題的群體智慧
●選物市集：召集具永續經營理念的店家如印花樂、家樂福、官田烏金、趴利趴利台灣冰淇淋，吃喝玩樂都有對地球更好的選擇
【亮點三：活動不收費！報名加碼拿限量永續好禮】
兩日內容滿滿的嘉年華活動完全免費，事先報名即享永續好禮抽獎機會，單日前 200 名報到者可加碼領取好丘貝果新生袋、前 400 名報到者可領願景工程基金會「解凍格陵蘭」北極熊口罩。
【知青必逛！入門永續議題捷徑：你關心哪些事呢？】
如果你是永續新鮮人，想快速、全面地認識永續議題，千萬別錯過願景工程基金會展攤，以「物品」直覺性連結過去十年所聚焦的社會議題，包含環境、交通、高齡、動物福利等等。未來冬天可能會消失？台灣有 43 萬的老人住在無電梯公寓？用短短時間就能獲得永續知識大補帖，參與社群遊戲還有機會獲得質感禮物，知青們千萬別錯過！
願景工程基金會、社企流、星展銀行（台灣）共同相信，要離不損及生活所需、兼顧社會與環境的理想未來更接近，需要更多人認識、認同、並實踐永續。誠摯邀請參與：
●時間：10/15（六）、10/16（日） 09:30-17:30
●地點：華山 1914 文化創意產業園區 東 2A+B
●報名網站：https://bit.ly/3Dh7dWR
【主辦單位】
●願景工程基金會：獨立、非營利的新聞倡議組織，以「為改變發聲、讓改變發生」為使命。持續耕耘氣候變遷、環境永續、公路正義、社會企業、偏鄉教育、弱勢關懷等重要議題。我們相信，因議題而起的行動，將讓台灣的正向改變不斷發生。
●社企流：華文界最具影響力的社會創新創業推動平台，致力於透過推廣、連結、支持社會創新創業的精神與行動，促進永續發展。透過 3 大服務，讓此概念在台灣從一個相對陌生的名詞，到如今 3 人中就有 1 人了解。
【共同策動】
●星展銀行（台灣）：長期以永續議題為策略發展的重要核心，除了對內致力落實永續，對外也積極邀請客戶共同力行永續。透過「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」與「創造超越銀行業的影響力」3 大永續發展主軸，將永續價值融入星展的組織 DNA。
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