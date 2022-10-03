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華航迎解封全航線客運增班 聯名卡購票享優惠再抽機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航迎國境解封推出聯名卡優惠活動，同時在客運全航線增加航班佈局，每週提供近300班的客運來回航班。記者黃仲明／攝影
華航迎國境解封推出聯名卡優惠活動，同時在客運全航線增加航班佈局，每週提供近300班的客運來回航班。記者黃仲明／攝影

國境即將解封，中華航空攜手中國信託銀行推出聯名卡優惠活動，即日起至12 月31日止，全航線機票八五折起再抽免費機票、「華航機微酒」海外自由行最高現省5000元、海外消費享哩程加碼回饋，再贈10 %即享券；華夏會員在10月3日至10日申辦聯名卡，即限量加碼贈送哩程。

華航指出，使用《中國信託‧中華航空聯名卡》於華航網站會員專區購買自營航線機票，全航線不限艙等享有最高八五折優惠，單筆消費滿1萬元，就可參加限量機票抽獎。「華航機微酒」海外自由行也有好康，單筆消費滿3萬元，鼎尊無限卡最高享折扣5000元、璀璨無限卡享折扣3000元。

華航表示，因應各國邊境解封計畫，首推國人最愛的日本，包括東京、大阪、福岡、名古屋、札幌等熱門航點均有優惠，旅客10月12日起可透過雄獅旅遊或可樂旅遊購買相關產品。

使用聯名卡海外消費享有哩程回饋，鼎尊無限卡及璀璨無限卡每滿1萬元1000哩，最高送1.2萬哩，商務御璽卡每滿1萬元送500哩，最高送5000哩；鼎尊無限卡、璀璨無限卡消費滿3萬元以上，加碼贈送遠東SOGO百貨3000元即享券；哩程回饋活動皆須登錄且數量有限，送完為止。

此外，10月3日至10日舉辦快閃活動，於華航網站申請加入華夏會員，再申辦《中國信託‧中華航空聯名卡》，若鼎尊無限卡符合回饋資格，加碼送20000哩，璀璨無限卡則送6000哩，商務御璽卡透過數位通路申辦並符合首刷哩，加碼家樂福500元即享券。

各國邊境逐步鬆綁，華航客運全航線增加航班佈局，每週提供近300班的客運來回航班。東北亞包括日本、韓國等航線，持續因應旅客需求增班，10月25日起天天飛航桃園-琉球(沖繩)。東南亞方面，桃園-峇里島10月9日起提供每周三班載客服務，11月起則增為每周四班，12月再增至每周五班， 12 月 1 日開航桃園-宿霧航線，明年1月2日、1月20日則陸續開航桃園-峴港、桃園-清邁航線。

長程航線的部分，北美洛杉磯、安大略、紐約、溫哥華，歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦分階段增加航班，大洋洲雪梨、布里斯本(含延遠奧克蘭)及墨爾本也有增加班次。華航將持續依旅運需求動態調整航班，衝刺客運復甦，迎接疫後旅遊需求。

華航迎國境解封，攜手中國信託銀行推出聯名卡優惠活動，即日起至 12 月 31 日止，全航線機票八五折起再抽免費機票。圖／華航提供
華航迎國境解封，攜手中國信託銀行推出聯名卡優惠活動，即日起至 12 月 31 日止，全航線機票八五折起再抽免費機票。圖／華航提供

華航 航線 桃園

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