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「竹」有藝思 台中長青學苑創新課程正夯

撰文／ 陳英豪

要見證「活到老、學到老」，來看看台中長青學苑的學員就知道，為服務退而不休，熱愛學習的長者，預防延緩老化，開創第二人生，交交朋友，臺中市政府在各區開辦長青學苑課程迄今已近40年，逐步成為社區長輩們的生活重心，社會局說，111年開學年齡最長學員是104歲，100歲以上的人瑞學員有6人、90歲以上學員有194人，長青學苑的長輩少有缺席紀錄，好學精神值得敬佩，依長輩興趣、生活技能學習、或是參照各區域特性開辦的創新特色課程，則是樂於學習的另一個關鍵。

臺中市政府社會局開辦長青學苑課程近40年，是不少長者交流互動學習的好去處。 圖／臺中市政府 提供
臺中市政府社會局開辦長青學苑課程近40年，是不少長者交流互動學習的好去處。 圖／臺中市政府 提供

由魏春棋老師所指導的南區竹工藝班，就是非常值得推薦長者來參與的課程。竹子自古就是常民生活用具的素材，竹製器具因實用而生，透過數代先民的經驗與智慧錘鍊而成，產業雖經興衰起落，但人才不絕，傳承不斷，時至講求節能減碳、生態環保的今日，用竹材研製生活產品已成流行趨勢。

課程中從最基礎的竹藝工具介紹起，包含竹管、竹雕、竹編、積成材竹及竹支工藝，各項技法應用，竹編籃、器皿、茶工具、竹工具及竹梳等製作，更將竹工藝創新應用並融入生活中，讓長輩從削竹子開始製作生活竹器，同時見證竹藝之美。

南區的竹工藝班帶領長輩從削竹子開始製作生活竹器。 圖／臺中市政府 提供
南區的竹工藝班帶領長輩從削竹子開始製作生活竹器。 圖／臺中市政府 提供

社會局表示，長青學苑課程豐富多元，深獲長輩歡迎，班班爆滿，從107年771班到去年突破1,000班，學員人數超過4萬8,000人，今年共計開辦1,021班，受惠超過5萬8,000人次，目前台中市區區都有長青學苑，分別由7區公所、8所學校、7個社福團體協會及2個基金會共同投入辦理，長青學苑由點到面擴散至全市，服務更多高齡長輩。

長青學苑課程今年共計開辦1,021班，受惠超過5萬8,000人次。 圖／臺中市政府 提供
長青學苑課程今年共計開辦1,021班，受惠超過5萬8,000人次。 圖／臺中市政府 提供

長青學苑課程多元豐富，包括電腦、語文、歌唱、運動、健康促進、手作繪畫、樂器、舞蹈、養生保健、烹飪、表演藝術、園藝、性別平等、歷史文化、風土民情、習俗信仰及傳統技藝多達17類，能滿足長輩終身學習的多樣化需求。

為打造銀髮友善環境，減輕學習負擔，台中市長輩每人每學期每班收取100元報名費，65歲以上第一班免學費，65歲以下每人每學期每班則不超過600元。

在長青學苑學習，不僅幫助長者增加見聞、促進人際互動及社會參與，進而運動腦力、延緩老化，還能增進不同世代情誼。

更多課程資訊查詢

(臺中市政府 廣告)

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