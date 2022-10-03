獨／警專15學生流感 疾管署證實目前人數最多校園群聚

台灣警察專科學校傳出發生流感群聚事件，人數不少。疾病管制署副署長莊人祥證實，這是今年目前為止人數最多的一起流感群聚事件，自9月27日至10月3日，該校已有15名學生陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等流感症狀，經快篩確認為A型流感，15名學生分屬於4個班，目前都請假回家休息，無人重症住院。

莊人祥表示，該校屬於二專，不是公費流感疫苗接種對象，但每年校方都會辦理自費接種活動，往年接種率大約有30到40%，今年的接種活動就訂於本周四(10月6日)。近四周共計通報7起上呼吸道群聚事件，其中6起為校園通報，但7起群聚當中只有1起群聚驗出流感，是發生於高中校園，病毒株是AH3。

國內感染症專家曾提醒，AH3是併發重症死亡機率較高的流感病毒。莊人祥表示，目前驗出的AH3病毒株與疫苗株相符，公費流感疫苗第一階段已於10月1日開打，醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員，都可於第1階段接種。50至64歲無高風險慢性病成人則可於11月1日開始的第2階段接種。

根據疾管署監測資料，過去三周，實驗室每周約分離90株流感病毒，大多為A型流感病毒株，近四周類流感急診就診人次增加了31.4％，從2萬9606人次增加到3萬8904人次，上周全國急診類流感就診率9.38%。

根據上去監測資料，能否預測再過幾週將正式進入流感流行季？莊人祥表示，上周全國急診類流感就診率9.38%，但目前急診類流感就診率仍受到新冠疫情的影響，也還未到達過去設定的流感流行閾值11%。

為了排除新冠疫情影響對於流感疫情監測的影響，莊人祥說，目前會用呼吸道病毒分離的流感陽性率是否連續兩周超過20%，來研判流感疫情是否達到流行閾值，最近一周陽性率為3.9%，推估至少還要觀察2到4周，才能研判何時正式進入流行季。